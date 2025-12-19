4ºÐ²¼Äï¤ÏSixTONESÅÄÃæ¼ù¡Äà½Ñ¸å¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«34ºÐÇÐÍ¥¡¢ÅÀÅ©¤Ë·Ò¤¬¤ì¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÄË¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹ÎÞ¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡ÖÁá¤¯½Ñ¸å¤ÎÂÎÄ´¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡ÖSixTONES¡×¤ÎÅÄÃæ¼ù(¤¸¤å¤êŽ¤30)¤òÄï¤Ë»ý¤Ä34ºÐÇÐÍ¥¤¬¼ê½Ñ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÉÂ¼¼¤Ç»£¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµ»ö½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÈÉÂ°á»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë1Ëç¤òX¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæÉ·(¤Ò¤ç¤¦¤¬)¡£
¡¡ÅÀÅ©¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¼ê¤ò³Ý¤±¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï½Ñ¸å¤ÎÄË¡¹¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡É·¤Ï10·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤Î¸¡ºº¤Ç12·î¤ËÂçÄ²¤Î¥Ý¥ê¡¼¥×¼ê½Ñ¤·¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¡¼¤ó¡£ÎÉÀ¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Éº£¸å°À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´â¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÀÚ½ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï·ù¤Ç¤¹¤¬¿Í´Ö¥É¥Ã¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹ÎÞ¡×¡Ö´¨¤¤¤»¤¤¤«¡¢ÄË¡¹¤·¤¯»×¤¨¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤È¤Ï°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¤ä¤¹¤ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁá¤¯½Ñ¸å¤ÎÂÎÄ´¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÅÄÃæÉ·¤Ï5¿Í·»Äï¤Î»°ÃË¤Ç¡¢»ÍÃË¤ÎÅÄÃæ¼ù¡¢¼¡ÃË¤Ï¸µ¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎÅÄÃæÀ»¡£