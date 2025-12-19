¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Æ±»Îà·ëº§¡õÂè1»ÒÃÂÀ¸áÅÅ·âÈ¯É½¤«¤é3Ç¯¡ÄàÌ¼¤È¤ª²Û»Òºî¤êá»Ò°é¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤Î¼ã¶¹·É°ì¥¢¥Ê¡¢µÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
Ì¼¤È¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Òºî¤ê¤ËÄ©Àï‼
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Æ±»Î¤Ç·ëº§¡õÂè1»ÒÃÂÀ¸Êó¹ð¤«¤é3Ç¯¡Ä¡£50ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥È!¡×¤ÈÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖnewsX¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏCBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ã¶¹·É°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡µÙÆü¡¦ÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¤Ë3ºÐ¤ÎÌ¼¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ª²Û»Òºî¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Òºî¤ê¤ËÄ©Àï¡£ºî¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¤Î¤Ã¤¿»®¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ìÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2022Ç¯12·î¡¢¼ã¶¹¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÃÆ£Í³¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(51)¤Ï¡¢2¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£