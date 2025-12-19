熊本の18歳FWがドイツ強豪に電撃加入！ クラブSDが語る獲得の理由「若くしてトップチームでの経験を積んでおり…」
堂安律、小杉啓太が所属するドイツの強豪フランクフルトが現地12月19日、ロアッソ熊本から神代慶人が2026年１月１日付けで加入すると発表した。同クラブによれば、長谷部誠氏がコーチを務めるU-21チームからのスタートになるとのことだ。
ジュニア時代から熊本のアカデミーで育った神代は、2023年末に16歳でプロ契約。24年３月20日に16歳４か月という若さでプロデビューを果たすと、同30日には初ゴールを奪い、J２最年少得点記録を更新。プロ１年目は19試合で５得点、迎えた２年目の2025シーズンは、21試合で８得点を記録した。
注目の18歳逸材が、早くも欧州５大リーグへとステップアップを果たす。スポーツダイレクターのティモ・ハルドゥング氏も大いに期待しているようで、獲得に際して次のようにコメントしている。
「神代慶人は、若くしてすでにトップチームでの経験を積んでおり、非常に才能のあるストライカーだ。ヨーロッパ、そしてブンデスリーガへの移籍は大きな一歩。だからこそ、まずは彼を徐々にチームに馴染ませ、適応させることに注力していく」
秘めたるポテンシャルをドイツの地でも披露したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
