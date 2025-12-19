¡í¥È¥Þ¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡íÊ¿Ç¯¤Î1.5ÇÜ °û¿©Å¹¡Ö100±ßÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï²Á³ÊÍî¤ÁÃå¤¯¤â¹âÃÍÂ³¤¯
¡Ö¥È¥Þ¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¡£°û¿©Å¹¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê²Á³Ê¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÊ¿Ç¯¤è¤ê¹âÃÍ¤¬Â³¤¯¥È¥Þ¥È
ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÎ¾ÂØÄ®¤Ë¤¢¤ëÅ´ÈÄÎÁÍýÅ¹¡ÖSEIDAI¡×¡£¼«Ëý¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ë¤ÏÆÃÀ½¥½ー¥¹¤Ë´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¥È¥Þ¥È¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãSEIDAI Á°ÅÄ²Â¼ù¥ªー¥Êー¡äQ.°ìÆü¤Ë¥È¥Þ¥È²¿¸Ä»È¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ö1Æü10¸Ä¤«¤é12¸Ä¤°¤é¤¤¡£¿Íµ¤¤ÊÎÁÍý¤ÎÊ¬¡¢½Ð¤ëÎÌ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¸½ºß¤Ï1¸Ä150±ß¤Û¤É¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê²Á³Ê¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁ°ÅÄ¥ªー¥Êー¡ä¡Ö100±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â100±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥Þ¥ÈÎÁÍý¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ²»¤ò¤¤¤¨¤Ð100±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡× ¤Ê¤¼¡©11·îËö¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë1¥¥í¤¢¤¿¤ê1462±ß¤Ë
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·î24Æü¡¢2025Ç¯ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë1¥¥í¤¢¤¿¤ê1462±ß¤òµÏ¿¡£º£½µ¤Ï¤ä¤ä²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï1¥¥í¤¢¤¿¤ê1261±ß¤È¡¢Ê¿Ç¯¤Î1.5ÇÜ¤Û¤É¹â¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ºÃÏ¡¦·§ËÜ¸©¤¬µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë½±¤ï¤ì¡¢½Ð²ÙÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£½Ð²ÙÎÌ¤¬½ù¡¹¤Ë²óÉü¤â¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¿å½à
ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Î¥¹ー¥Ñー¡ÖÅÄ»Ò½Å À¾Ãæ¸¶Å¹¡×¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÇã¤¤ÊªµÒ¡äQ. ¥È¥Þ¥È¤ÏÇã¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÏÇã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÅÄ»Ò½ÅÀ¾Ãæ¸¶Å¹ ÁýÅÄ¹î¸ÊÅ¹Ä¹¡ä¡Ö°ì¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ï¥È¥Þ¥È1¸ÄÇä¤ê¤¬298±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÀÇÈ´¤168±ß¤Ç¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
½Ð²ÙÎÌ¤¬½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢12·î¾å½Ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌó15%¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆéÎÁÍý¤Ê¤ÉÌîºÚ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢ÇòºÚ¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤Ï¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁýÅÄÅ¹Ä¹¡ä¡Ö¤³¤È¤·¤ÎÌîºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤ÊÎÌ¹ØÆþ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ì»þ´ü¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÎÆ°¤¤Ïº£¸å¤âÃí»ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£