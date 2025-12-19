¡Ö»Ô¤Îå«¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¡í¤·¤º¤ª¤«»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ¡íÏ¢ÇÆ¤ÎÉÍ¾¾»ÔËÌÉô¤ÈÀ¶¿åÄ®¤ËÍ¥¾¡¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÂ£Äè =ÀÅ²¬
¡ÖÂè26²ó¤·¤º¤ª¤«»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÉÍ¾¾»ÔËÌÉô¤ÈÀ¶¿åÄ®¤Ë¡¢Í¥¾¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂè26²ó¤·¤º¤ª¤«»ÔÄ®ÂÐ¹³±ØÅÁ¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·Í¥¾¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿ÉÍ¾¾»ÔËÌÉô¤ÈÀ¶¿åÄ®
12·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤ÎÉô¤ÇÉÍ¾¾»ÔËÌÉô¤¬¡¢Ä®¤ÎÉô¤ÇÀ¶¿åÄ®¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ¾¾»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï12·î18Æü¸á¸å¤ËÂ£Äè¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñ»öÌ³¶É¤«¤éÉÍ¾¾»Ô¤ÎÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ïº£²ó¤Ç17²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÌî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö°ìËÜ¤Î¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç»Ô¤Î¤¤º¤Ê¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä®¤ÎÉô¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é°ìÅÙ¤â¼ó°Ì¤ò¾ù¤é¤º´°Á´Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¶¿åÄ®¡£´ØµÁ¹°Ä®Ä¹¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤«¤«¤ëÃæ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¥Áー¥à¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
