ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï12·î18Æü¡¢Îµ´¬¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÎÓ¤ÎÉüµì»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±«¤¬¹ß¤ì¤ÐÊø¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¸ÂÄêÅª¤ÊÉüµì·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ½»Ì±¤«¤é¤Ï2¼¡ºÒ³²¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Îµ´¬¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÎÓ¤ÎÉüµì»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ²ñ¤ÎÍÍ»Ò

¡ã²®ÌîÃ¶µ­¼Ô¡ä

¡ÖËÒÇ·¸¶»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÈï³²¤¬Âç¤­¤¤»þ¥±Ã«ÃÏ¶è¡£Îµ´¬¤ÎÈï³²¤«¤é3¤«·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹ÎÓ¤ÏÈ¯ºÒÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤ÞÌµ»Ä¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÌÚ¡¹¡£°ìÂÓ¤Î¿¹ÎÓ¤Ï2025Ç¯9·î¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎµ´¬¤Î¡ÈÉ÷¤ÎÎÏ¡É¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¹ÎÓ¤òÃæ¿´¤ËÌó20¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÝÌÚ¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ì¤ÐÂç±«¤Ê¤É¤ÇÅÝÌÚ¤äÅÚº½¤¬Î®½Ð¤·¡¢2¼¡ºÒ³²¤Î´í¸±À­¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

Éüµì·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï20¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤Î¡Ö¶ÛµÞÀ­¤Î¹â¤¤0.9¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡×

¸©¤È»Ô¤Ï18ÆüÌë¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÉüµì»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã¸©»ÖÂÀ¿º¸¶ÇÀÎÓ»öÌ³½ê ÌîÅÄ²Â»ÒÎÓ¶È¿¶¶½ÈÉÄ¹¡ä

¡ÖÁáµÞ¤ËÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê²Õ½ê¤òËÒÇ·¸¶»Ô¤È¸¡Æ¤¤·¡¢À°È÷¤ò¤¹¤ëÈÏ°Ï¤òÌó0.9¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¸©¤Ï¸©Ì±ÀÇ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¹¤ÎÎÏºÆÀ¸»ö¶È¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÛµÞÀ­¤Î¹â¤¤¿¹ÎÓ0.9¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÀ°È÷¤ò2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¿¹ÎÓ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ°È÷Í½Äê¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ÖÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×2¼¡ºÒ³²¤Î´í¸±À­¤ò½»Ì±¤¬»ØÅ¦

¡ã»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¡ä

¡Ö¤¢¤½¤³¤âÌÚ¤âº¬¤Ã¤³¤´¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¡©¡×

¡ã¸©»ÖÂÀ¿º¸¶ÇÀÎÓ»öÌ³½ê ÌðÅç¶©¾ÏÇÀ»³Â¼À°È÷ÉôÄ¹¡ä

¡ÖÀè¤Û¤É¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤ËºÒ³²ÂÐºö»ö¶È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¿¹¤ÎÎÏºÆÀ¸»ö¶È¡Ù¤¬¤É¤³¤Ç¤âËüÇ½¤Ë¤Ç¤­¤ë»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×

¡ã»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¡ä

¡Ö¤¿¤À³Î¼Â¤Ë±«¤¬¹ß¤ì¤Ð¡¢Êø¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡×

¡ã»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¡ä

¡Ö2¼¡ºÒ³²¤Î´í¸±À­¤¬¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤â¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿¹ÎÓ¤ÎÀ°È÷¤¬Ì¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×

¸©¤È»Ô¤Ï¡¢À°È÷Í½Äê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¹ÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£