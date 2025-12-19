»þ·ÏÎó¤Ç¸«¤ë°ËÅì»ÔÀ¯¤ÎÈ¾Ç¯ ¡ÈÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡É¤ËÍÉ¤ì¤¿°ËÅì»Ô 2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë④ =ÀÅ²¬
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤¿°ËÅì»ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¿Í¸ýÌó6Ëü¿Í¤Î¤Þ¤Á¤Çµ¯¤¤¿·ãÆ°¤ÎÈ¾Ç¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤âÏ¢ÆüÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»þ·ÏÎó¤Ç¸«¤ë°ËÅì»ÔÀ¯¤ÎÈ¾Ç¯ ¡ÈÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡É¤ËÍÉ¤ì¤¿°ËÅì»Ô 2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë④ =ÀÅ²¬1Ëü4684É¼¤ò³ÍÆÀ¡¢¸½¿¦¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·»ÔÄ¹¤Ø
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦2025Ç¯5·î¤Î°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¡£¸µ»ÔµÄ¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤¬¸½¿¦¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬¡Ö¿·¤·¤¤°ËÅì»Ô¡×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ËÅì»ÔÌ±¡ä¡Ö°ËÅì¤Î»ÔÌ±¤ò¤Ê¤á¤Æ¤ë¤è¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¡£°ËÅì¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡×
¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤È»Ô¤Î¥¤¥áー¥¸¤ÎÄã²¼¤Ç¤·¤¿¡£6·î¤Ë³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å
¡ã°ËÅì»Ô ¿ùËÜ°ìÉ§»ÔµÄ¡ä¡Ö»ÔÄ¹¡¢³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅìÍÎÂç³ØË¡³ØÉô·Ð±ÄË¡³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
6·î½é¤á¡¢»ÔµÄÁ´°÷¤Ë°¸Ì¾ÉÔÌÀ¤ÎÊ¸½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¡ÊÅö»þ»ÔÄ¹¡Ë¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£
¡ã°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡ÖÂ´¶È¤Ï³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
7·î¡¢ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤ÏºÇ½ª³ØÎò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÍÎÂç³Ø¡ÖÂ´¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ö½üÀÒ¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÅ±²ó¤·¡¢Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¡£»ÔÀ¯¤ÏÄäÂÚ¤Èº®Íð¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤ÏÂÐ³°¸øÌ³¤òÁê¼¡¤¤¤Ç·çÀÊ¤·¡¢ÅöÁªÄ¾¸å¤ËÂàÇ¤¤·¤¿Éû»ÔÄ¹¤È¶µ°éÄ¹¤Ï¸½ºß¤âÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ë¤Ï¶ì¾ð¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬1Ëü·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¡¢¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤Ï²á¹ó¤ò¶Ë¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÇÂ¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£19.2ÉÃ·Ç¼¨¤·¤¿¡×
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òµÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ー¡£
¡ã°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÀÄÌÚ·ÉÇîÉûµÄÄ¹¡ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Ñ¤Ã¤Æ³«¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿È¤òÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤·¤¿¤éÊÄ¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¤â¤¦1²ó¥Ñ¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¤Þ¤¿°ú¤Ã¤³¤á¤ë¡×
8·î¡¢¤³¤Î¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤È¤µ¤ì¤¿¹ÔÆ°¤òÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¡ä¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø¥Á¥é¸«¤»¡Ù¤Î»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï19.2ÉÃÄó¼¨¤ò¤·¤¿¡×
9·î¡¢»ÔµÄ²ñÂ¦¤ÏÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬Â´¶È¾Ú½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤äµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Çµõµ¶¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò»ÔµÄ²ñ¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¼¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤Ç¤·¤¿¡£Ìó6300Ëü±ß¤Î¡ÖÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡×¡¢¤½¤·¤Æ¼º¿¦¤Ø
¡ã°ËÅì»ÔµÄ²ñ ÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¡ä¡ÖÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
10·î¡¢»ÔµÄÁª¤Ç¤ÏÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤ËÉÔ¿®Ç¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿Á°¿¦18¿Í¤¬Á´°÷ÅöÁª¡£¡ÖÂçµÁ¤Ê¤²ò»¶¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Áªµó¤ÎÈñÍÑ¤ÏÌó6300Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï½¢Ç¤¤«¤éÌó5¤«·î¤Ç¼º¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¡¢²áµîºÇÂ¿9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡£ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤Ï4131É¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÍîÁª¤·¡¢¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÀ¯¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òË¾¤à»ÔÌ±¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï43ºÐ¤Î¿·¿Í¡¢¿ùËÜ·ûÌé»á¤Ç¤¹¡£¡Ö¹â¤¤¼ø¶ÈÎÁ¡×¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ
¡ã°ËÅì»Ô ¿ùËÜ·ûÌé¿·»ÔÄ¹¡Ê15Æü¡Ë¡ä¡Ö³§¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÇº¤ß¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¡¢ÎÞ¤·¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ËÅì»ÔÌò½ê¤òÉ¬¤ººî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤°ËÅì»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ä¹´ü´ÖÂÆ§¤ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»ÔÀ¯¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î°ËÅì»Ô¤ÎÊâ¤ß¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÅì»ÔµÄÁª¤È°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1²¯±ß¡£°ËÅì»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¹â¤¤¼ø¶ÈÎÁ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥êー¥Àー¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
¾åÅÄ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¹©¾ì,
²ð¸î,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Êè,
ºßÂð°åÎÅ,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö