°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¡Ö·î440±ß¡×ÃÍ¾å¤²¤Ø ÀÅ²¬»Ô¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â2026Ç¯6·î²þÄê¤ÎÊý¿Ë ¿åÆ»´É¤ÎÂÑ¿Ì²½¤Ç1031²¯±ß¤Îºâ¸»³ÎÊÝ =ÀÅ²¬»Ô
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¿å¡×¤âÃÍ¾å¤²¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬»Ô¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï12·î19Æü¡¢¿åÆ»´É¤ÎÂÑ¿Ì²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þÄê°Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÀ¤ÂÓ¤Ç1¤«·î¤¢¤¿¤ê440±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»Ô¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬°Õ¸«½ñ¤òÄó½Ð
ÀÅ²¬»Ô¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å²¼¿åÆ»¤ÎÎÁ¶â¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«½ñ¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿åÆ»´É¤ÎÂÑ¿Ì²½¹©»ö¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£Ìó1031²¯±ß¤Îºâ¸»¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÇÏÅ¤¦¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤ÎÎÁ¶â¤«¤é1.5ÇÜÄøÅÙ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔÌ±¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3Ç¯¤´¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬»Ô¾å²¼¿åÆ»»ö¶È·Ð±Ä¶¨µÄ²ñ ÎëÌÚ³Ø²ñÄ¹¡ä¡ÖÂ¾¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¸½¾õ¤â´Õ¤ß¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¦¤ÁÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¾¯ÎÌÍøÍÑ¼Ô¤Î²þÄêÎ¨¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÃæÎÌ¡¦ÂçÎÌÍøÍÑ¼Ô¤Ë°ìÄê¤ÎÉéÃ´Áý¤òµá¤á¤ëÊý¸þÀ¤Ç¿åÆ»ÎÁ¶âÅù¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Å¬Åö¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
°ìÈÌ²ÈÄí¤ÏÌó8%¤ÎÃÍ¾å¤² ¡ÊÉ¸½àÅª¤Ê2～3¿ÍÀ¤ÂÓ¤Ç1¤«·î¤¢¤¿¤ê440±ßÁý¡Ë¡¢³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ï25%～29%¤ÎÃÍ¾å¤² ¡ÊÂçµ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ç¤Ï1¤«·î¤¢¤¿¤êÌó63Ëü±ßÁý¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬»Ô¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢2026Ç¯6·î¤ËÎÁ¶â¤ò²þÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Í¥¸,
Ï·¸å,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
½»Âð,
ÀÅ²¬,
²£ÉÍ,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥À¥¤¥¹