»²À¯ÅÞ¡¢¼¡´ü½°±¡ÁªÀÅ²¬7¶è¤Ë¸ÓÅÄ¥µ¥ä¥«»áÍÊÎ© ¡Ö¿©¤ÈÇÀ¤ò¼é¤ë¡×¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æµ¬À©¤òÌÀ³Î²½¡×¤Ê¤ÉÁÊ¤¨ =ÀÅ²¬
»²À¯ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤Ï12·î19Æü¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎÀÅ²¬7¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿ーÁêÃÌ°÷¤Î¸ÓÅÄ¡Ê¤Ï¤«¤Þ¤¿¡Ë¥µ¥ä¥«»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»²À¯ÅÞÀÅ²¬¸©Ï¢¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤ÎÀÅ²¬7¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÓÅÄ¥µ¥ä¥«»á¤òÍÊÎ©
»²À¯ÅÞ¸©Ï¢¤¬½°±¡ÀÅ²¬7¶è¤ËÍÊÎ©¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¸ÐÀ¾»Ô¤Ë½»¤à¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿ーÁêÃÌ°÷¤Î¸ÓÅÄ¥µ¥ä¥«»á¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ã»²À¯ÅÞ ¸ÓÅÄ¥µ¥ä¥«»á¡ä¡Ö¹ñËÉ¤È¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤ò¼é¤ê¡¢¿©¤ò¼é¤ë¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿©¡¢¿å¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤Î100%¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¸ÓÅÄ»á¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤·ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤ä¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æµ¬À©¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬7¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾ëÆâ¼Â¡Ê¤¤¦¤Á¤ß¤Î¤ë¡Ë·ÐºÑºâÀ¯Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸øÇ§¤È¤·¤ÆÉÍ¾¾»ÔµÄ¤ÎËÌÌîÃ«ÉÙ»Ò¡Ê¤¤¿¤Î¤ä¤Õ¤¯¤³¡Ë»á¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£