大規模災害や複雑な事故に迅速に対応します。

諫早消防署に「高度救助隊」が発足し、緊張感のある訓練が行われました。

諫早消防署で行われた「高度救助隊」の発足式。

任務につくのは、28歳～44歳の隊員15人です。

（諫早消防署1隊 高度救助隊 西山 大輔隊長）

「市民の安全と生命を守ることはもとより、災害現場で助けを求める人々のため、高度救助隊員として不屈の精神で任務の遂行に、全力を尽くすことをここに誓います」

5年前、諫早市高来町の「轟峡」では、大雨の影響で親子3人が巻き込まれるがけ崩れが発生。

40歳の母親と8歳の娘の2人が死亡する事故が発生しています。

「高度救助隊」は自然災害のほか、複雑で危険な救助現場により迅速に対応しようと立ち上げられました。

発足式の後は、訓練が行われました。

橘湾沖で震度6弱の地震が発生し、倒壊したアパートで2人が瓦礫の下敷きになっているという想定です。

探索機などを使い、狭い空間に取り残された要救助者を捜索。

最新機材を駆使することで、これまで以上に迅速で安全な救助活動が可能になります。

（諫早消防署高度救助隊 西山 大輔隊長）

「さらなるレベルアップを積んで、県央消防局管内だけではなく全国で活躍できる隊員を育てていきたい」

高度救助隊は、来年1月から始動します。