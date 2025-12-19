¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËSL¤Îµ¥Å«¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤¤¡×Âç°æÀîÅ´Æ»¡¢ÂæÉ÷ÈïºÒ¶è´Ö¤ÎÉüµì¹©»ö¤ò¸ø³« ¼êºî¶ÈÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡ÈÆñ½ê¡É¤â ¡áÀÅ²¬
Ä»ÄÍ¼ÒÄ¹¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËSL¤Îµ¥Å«¤ò¡×
Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ï¡¢±¿µÙ¤¬Â³¤¯¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éüµì¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±¿µÙ¤¬Â³¤¯¶è´Ö¤ÎÉüµì¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò
¡ãÂçÀ¾À²µ¨µ¼Ô¡ä¡ÖÂô¤Î¾åÎ®¤Ç¤Ïºî¶È°÷¤¬¼êºî¶È¤ÇÅÚº½¤ò¤«¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Éüµì¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤ÎÂç°æÀîËÜÀþ¡¦Àîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ¡Ê¤µ¤µ¤Þ¤É¡Ë±Ø¤«¤éÃÏÌ¾¡Ê¤¸¤Ê¡Ë±Ø¤Î´Ö¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÂæÉ÷¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤âÀîº¬²¹Àôºû´ÖÅÏ±Ø¤ÈÀéÆ¬¡Ê¤»¤ó¤º¡Ë±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿µÙ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éüµì¹©»ö¤Ï12·î4Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀþÏ©¤ÎÎ¾ÏÆ¤¬¼ÐÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç·¿½Åµ¡¤Ç¤Îºî¶È¤äÅÚº½¤ÎÈÂ½Ð¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Æñ¹©»ö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂç°æÀîÅ´Æ» Ä»ÄÍÎ¼¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËSL¤Îµ¥Å«¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÃÏ°è¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å´Æ»¤È¤·¤Æ1Æü¤âÁá¤¯³«ÄÌ¤·¤¿¤¤¡×
Âç°æÀîÅ´Æ»¤Ï¡¢2029Ç¯½Õ¤ÎÁ´ÀþºÆ³«¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
