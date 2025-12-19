Êª²Á¹âÂÐºö¤ä¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À245²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ²Ä·è µÄ°÷¥Üー¥Ê¥¹°ú¤¾å¤²¤Ï¡ÖÅà·ë¡×¤ÇÅö½é°Æ¤«¤é400Ëü±ß¤Î¸º³Û ¡áÀÅ²¬
ÀÅ²¬¸©µÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ¤Ï12·î19Æü¡¢ÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎ»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¿¦¤ÎµëÍ¿ºï¸º¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û12·î19Æü¤ËÊÄ²ñ¤·¤¿ÀÅ²¬¸©µÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ
¸©µÄ²ñ12·îÄêÎã²ñ¤Ï19Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢µÄ°Æ¤ÎºÎ·è¤ËÀèÎ©¤ÁÆ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸·¤·¤¤ºâÀ¯¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢ÃÎ»ö¤äÉûÃÎ»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¿¦¤ÎµëÍ¿ºï¸º¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÈÌ¿¦¤Î´ÉÍý¿¦¼êÅö¤Î°ìÉô¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¶¯°ú¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¡¢3¤Ä¤Î²ñÇÉ¤ÎµÄ°÷¤Ï»¿À®Æ¤ÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÎ·è¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ç245²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÃÎ»ö¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¿¦¤ÎµëÍ¿ºï¸º¤ä°ìÈÌ¿¦¤Î´ÉÍý¿¦¼êÅö¤Î°ìÉôºï¸º¡¦Êª²Á¹âÂÐºö¡Ê²ð¸î»ÜÀß¤äÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¶â¤ÎµëÉÕ¡Ë¡¦¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö
°ìÊý¡¢19Æü¤Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¥Üー¥Ê¥¹°ú¤¾å¤²¤òÅà·ë¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤â²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊäÀµÍ½»»³Û¤ÏÅö½é°Æ¤«¤é400Ëü±ß¤Î¸º³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£