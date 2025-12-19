「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初の五輪代表を狙う千葉百音（２０）＝木下グループ＝は７４・６０点をマークし、４位につけた。

１２月上旬のＧＰファイナルではＳＰ首位発進もフリーで暗転。まさかの５位に転落し、日本人上位２人入りも逃した。勝負の全日本。今季ＧＰ２連勝などの内容から表彰台ならば夢舞台切符に大きく前進する中で、冒頭の３回転フリップ−３回転トーループを軽やかに成功させると、続くダブルアクセル、最後の３回転ルッツもきっちりと決めて、躍動的な演技で観客をＳＰの世界観へ惹き込んだ。「大きなミスなく終えられたのは良かったけど、自分の中でももっといいジャンプができたのはある。それでもファイナルからＳＰまで考えると、自分が今日できることはできたかな」と、うなずいた。

女子はＧＰファイナル２位の中井亜美（１７）ＴＯＫＩＯインカラミ＝、同３位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が優位に立っている。逆転五輪へ、一発内定となる優勝がほしい渡辺倫果（２３）＝三和建装・法大＝は７１・３６点をマークし、６位につけた。冒頭のトリプルアクセルを決めると、続く３回転ルッツ−３回転トーループ、最後の３回転ループもまとめ、演技後は力強くガッツポーズした。

◇フィギュアのミラノ・コルティナ五輪代表選考

男女とも枠は３つ。全日本優勝者が自動的に代表入り。２人目は全日本２、３位、ＧＰファイナルの日本勢上位２人（男子は鍵山と佐藤、女子は中井と坂本）、全日本終了時点で国際スケート連盟（ＩＳＵ）公認のシーズン最高得点の上位３人から選ぶ。３人目は世界ランキングや日本スケート連盟独自の国際大会ポイント上位３人などを選考対象に加える。女子の島田麻央と男子の中田璃士は年齢制限のため五輪出場資格がなく対象外。