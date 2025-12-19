山田孝之、今年の漢字は「厄」 福田雄一監督は“熊”に不満げ
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）、山田孝之（42）、広瀬アリス（31）、福田雄一監督（57）が19日、都内で行われた映画『新解釈・幕末伝』の初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】どういう光景？わちゃわちゃすぎる舞台挨拶
舞台あいさつでは、今年の漢字を発表することに。福田監督は「米」というフリップをオープン。福田監督は「清水寺の『熊』ではない。『熊』は重要だけど異議を唱えたかった。『違うな』って家族会議になった」と理由を語り、会場からは同意の拍手が起きていた。山田は「厄」だそうで「42歳は本厄だったんです。ただ最後に、こういう笑いのものでウワッと終われて、うれしいということです」と説明していた。
本作は、「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤が演じ、桂小五郎を山田、坂本龍馬の妻・おりょうを広瀬が演じる。
