ÁÆÉÊ¡¡¼«¿È¤Ë¶ì¸À¤Î¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¤Ë¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤ª¤«¤·¤¤¤è¡£¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¤µ¤ó¤Ø¡£¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¡ÖTHE¡¡W¡×¤Ç¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¯É×¤ÎÈ¯¸À¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡ÖËÍ¤ÏÅ¯É×¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç17Æü¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÅ¯É×¤¬¡ÖTHE¡¡W¡×¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£¤È¤â¤Ë¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ÁÆÉÊ¤Î5²ó¤ËÂÐ¤·¡¢Å¯É×¤Ï2²ó¤·¤«È¯¸Àµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¯É×¤Ï¡Ö¡È¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤ó¤Í¤ä¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¼¡¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡Ê¿³ºº°÷¤ò¡ËÃÇ¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡ÖÁÆÉÊ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²ó¿ôÁý¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÁÆÉÊ¤Ï¡Ö»ö¼Â¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡£¼«Ê¬¤À¤±ÌÜÎ©¤Á²á¤®¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¡¢ËÍ¤â¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÈ¿¾Ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¶Ú¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î¾å¤ÇÀèÇÚ¡¦Å¯É×¤ËÄËÎõ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÅ¯É×¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤«¤é¤³¤ÎÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¡¢¤³¤ÎÇä¤é¤ì¤¿¥±¥ó¥«Çã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Å¯É×¤µ¤ó¡¢Ã¯¤¬¸À¤¦¤Æ¤ë¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ËÃ»¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤È¡¢²¶¤Î½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤»¤ä¤È¡¢¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤äÅ¯É×¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Í¡¢Âç¤·¤¿¿³ºº¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤Î¿³ºº»þ´Ö30ÉÃÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©Ã¼Åª¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸åÇÚ¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤è¤ê½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¹¤Í¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¾®¿´¼Ô¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥À¥µ¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Å¯É×¤µ¤ó¡¢¥«¥Ã¥³°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏÅ¯É×¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤¿¤ª¤«¤·¤¤¤è¡¢¤½¤ó¤Ê·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È»õ¤Ë°á¤òÃå¤»¤º¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËËÍ¤¬¶²¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤ï¡×¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÅÜ¤ê¤ÈÃ²¤¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
