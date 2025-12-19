¤¨¤¨¤Ã¡¢Âè£±ÏÃ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÈÈ¿Í¡×¤ÎÉúÀþ¤«¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤¼ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¡©¡¡±§ÅÔ¸«¤ÈÆâÄÌ¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê£¶Ç¯£±ÁÈ¤ÎÎ¢ÀÚ¼Ô
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ï£±£³Æü¤ËÂè£¹ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÏ¢»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬·º»ö±§ÅÔ¸«·¼¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡²ó£²£°Æü¤¬ºÇ½ª²ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·ºÇ½ª²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¡¢°ìÏ¢¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï±§ÅÔ¸«£±¿Í¤Ç¤Ï¼Â¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£°£³Ç¯Åö»þ¤Î£¶Ç¯£±ÁÈÃ´Ç¤¤Ç¤¤¤¸¤á¤òÌÛ»¦¤·¤¿ÂçÃ«ÅµÂå¡ÊÀÖ´ÖËãÎ¤»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¹õ¤¤¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àºÝ¤Ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÈÈ³Ê¤Ï±¿Å¾¼ê¤È¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂçÃ«¤ÏÈÈ¿Í¤Ë¶¼¤µ¤ìÂ´¶È»þ¤ËËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¶µ¤¨»Ò¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï±§ÅÔ¸«¤¬Ã¯¤«¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£±§ÅÔ¸«¤é¼çÈÈÂ¦¤¬¡¢Éü½²·×²è¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢Ê£¿ô¤¬»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ¾¡Ê¡á¥¥ó¥°¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤ÎÌ¼²Ö²»¡ÊµÜºêè½Î¤º»¡Ë¤ÎÃ´Ç¤¿¹ÃÒÌé¡Ê¡áÇî»Î¡¢¸Å´ÜÍ¤ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Âè£¸ÏÃ¤Ç¥¥ó¥°¤Ë¡Ö»¦¤·¤¿¤Î¤Ï·¯¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¡£·¯¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈóÆñ¡£¤Ê¤¼¤«£±Ç¯Á°¤ÎÀ¥¸Í»ç±ñ¡Ê¡á¥É¤Î»Ò¡¢Âç¸å¼÷¡¹²Ö¡Ë¤ÎÈá·à¤È¸¶°ø¤¬¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¥¤¥¸¥á¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹¤È¡¢±©Î©ÂÀÊå¡Ê¡á¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡¢¿¹Í¥ºî¡Ë¤¬Ì©²ñ¤·¤¿¡¢ÀÎ¤Ë¹»³°³Ø½¬¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ë¡¢¤Ê¤¼±§ÅÔ¸«¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤«¤ÎÆæ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚ²°¤æ¤¡Ê¡á¤æ¤Ã¤¡¼¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡Ë¤ÈËÀî¸¸ã¡Ê¡á¥È¥è¡¢°ðÍÕÍ§¡Ë¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¤È¤Îµ¿Ç°¤â¡££²¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Î¼«Âð¤Ë¤âÆÍÁ³¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥è¤Ï»ÜÀßÆâ¤Ç¿¹¤¬Æ¨Áö¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¿¹¤¬Æ¨¤²¤¿Êý¸þ¤«¤é¸½¤ì¡¢¿¹¤òÆ¨¤¬¤·¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤â¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤ò·«¤êÊÖ¤¹É×¤¬¡Ö²«¿§¤¤´ÑÍ÷¼Ö¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡×¤òÃµ¤¹ÉÔ¼«Á³¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¡¢É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤¬²«¿§¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç¾ÐÈþ¡Ê¡á¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¡¢¾¾°æÎèÆà¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¿ä»¡¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ï¡¢±î¶¶±à»Ò¡Ê¡á¤É¤Î»Ò¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓ¼Óµ¨¡Ê¡á°Ñ°÷Ä¹¡¢Æ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¿¦¾ì¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆæ¤äÉúÀþ¤«¤é¡¢¼Â¹ÔÈÈ¡¢¿¿ÈÈ¿Í¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤¬Â¿¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤Î¹Í»¡¤â¤¢¤ê¡¢Åö½é¤Ï¥¥ó¥°¤é¤ÎÃçÎÉ¤·¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿Âè£±ÏÃ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö£¶¿Í¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡ÖÈÈ¿ÍÂ¦¡×¤Î¿Í¿ô¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£