¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¸«Ä¾¤·¡¡´µ¼Ô¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤Ç¹ç°Õ¡¡¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´·Ú¸ºÌÜ»Ø¤¹

¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï19Æü¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬²ñÃÌ¤·¡¢»ÔÈÎÌô¤È¸úÇ½¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë´µ¼ÔÉéÃ´¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
°Ý¿·¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëOTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ç°Õ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÈÎÌô¤È¸úÇ½¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëOTCÎà»÷Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¾ÉÛ¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¤Ê¤É¤Î77À®Ê¬¡¢Ìó1100ÉÊÌÜ¤òÂÐ¾Ý¤ËÌô²Á¤Î£±/£´¤òÆÃÊÌÎÁ¶âÉéÃ´¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¡¢´µ¼Ô¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¡£
»Ò¶¡¤äÆñÉÂ´µ¼Ô¤Ê¤É¤ÎÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¤ÏÉéÃ´¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¿©ÎÁÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±µëÉÕ¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Áí³ÛÌó1880²¯±ß¤Î°åÎÅÈñ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
°Ý¿·¤Îã·Æ£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ²þ³×¤³¤½ÆüËÜ¤Î¹½Â¤²þ³×¤Î°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡£°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï³ÈÂç¤äÉéÃ´³ä¹ç¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°åÎÅÈñºï¸º¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²þÀµË¡°Æ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¡£