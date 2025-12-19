¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÈûº»Ìç¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¢À®ÅÄ¡õSANADA¡õ¶â´Ý¡¢¥¿¥¤¥Á¡õÀÐ°æ¡õ¾®Åç¡Ä1¡¦4NEVER£¶¿Í¥é¥ó¥Ü¡¼½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤¬Â³¡¹Ì¾¾è¤ê
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£¹Æü¤Î·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤ÏÌðÌîÄÌ¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡Ë¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤¬Â³¡¹¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡²¦¼ÔÁÈ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤êÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎËÜÀï¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¤Ï¡¢»²²Ã¥Á¡¼¥à¿ôÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ü¡¼»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¿ô¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯£··î¤Ë°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬¿¿ÊÉÅáµÁ¡¢ÅÄ¸ýÎ´Í´¤Ë¥È¥ê¥ª·ëÀ®¤òÄó°Æ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¥É¡¼¥à¤Ë¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤ä¤Ï¤ê½Ð¤¿¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤â¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤ÇÁÈ¤ó¤Ç½Ð¤è¤¦¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢£²¿Í¤â¸Æ±þ¡£½Ð¾ì¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤ÏÈûº»Ìç¡Ê¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡õ£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡Ë¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢°ì½ï¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¤¿¤¤¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°³Í¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥ë¥Á¥ó¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¡¢¸åÆ£¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤è¡£ÎÏ¶¯¤¤¤è¡£Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡£²¶¤¿¤Á¤Ç¼è¤í¤¦¤¼¡×¤È²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡¶Ë°·³ÃÄ¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤«¤é¤ÏÀ®ÅÄÏ¡¡õ£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡õ¶â´ÝµÁ¿®¤¬½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£¥¿¥¤¥Á¤Ï·ç¾ìÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦ÀÐ°æÃÒ¹¨¤¬ÍèÇ¯£±¡¦£´¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾®ÅçÁï¤È¤Î¥È¥ê¥ª·ëÀ®¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯£±¡¦£´¤ÎÁ´»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥é¥ó¥Ü¡¼¤Î»²²Ã¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£