¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎµÈÂ¼·ÃÎ¤»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¥¢¥Ê¤Ï£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Ä«¤Ï¥Ç¥¸¥«¥á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¡°¦¤µ¤ó¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¶É¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥Ï¥¦¥¹¤âÍè½µ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÆó½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤ªÀµ·î¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î£²£°£²£µÇ¯¡¡¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡×¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼»Ñ¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¤ò»È¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö£²¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö°¦¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤µ¤ó¤ÏÃçÎÉ¤·»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£