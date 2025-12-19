21日京都で行われる全国高校駅伝に、女子の南九州代表として鹿児島高校が出場します。

受験勉強に打ち込みながら、憧れの都大路出走を目指すエース・中島絢音選手を取材しました。

鹿児島高校英数科3年、中島絢音さん。駅伝部のエースです。

「数学の先生になりたくて、教育学部を目指している」

（同級生）

「みんなの憧れとなるような存在」

「天然なところがある」

「使っているタブレットのパスワードを急に忘れて初期化した」

普通科よりも1時間多く、夕方まで授業。練習には遅れて参加しています。

（宇都翔太監督）「走れないと判断したら使わないよ。お前が1区行かないと誰が行くんか」

（3年 中島絢音さん）「宇都先生は正面から怒ってくれる、だめなところはだめと言ってくれるはじめての存在」

（母・中島めぐみさん）「走れていたかな、心配。走れないって言うから」

中島さんの母、めぐみさん。大学受験を抱えながら競技に打ち込む娘を支えています。

（母・中島めぐみさん）「大学に推薦で行ってくれれば、お互い楽だと思っていたが、気持ちを尊重して」

「マラソン大会はよく走った気がする」

幼い頃から持久走は得意でした。

「大会に出たら、自分より速い人がいっぱいて、負けず嫌いだから、もっと速くなりたい、表彰台立ちたいと思うようになった」

陸上競技を本格的に始めると、高尾野中学校で、当時、鹿児島県内ナンバーワン選手だった、冨満樹花さんと同級生に。一緒に全国高校駅伝を目指そうと鹿児島高校に進学しました。

（母・中島めぐみさん）「目標が樹花だったから、目標があればそこに向かっていこうってなる」

去年の都大路、陸上人生で初めて掴んだ全国の舞台。中島さんはアンカーにエントリーされていましたが…。

（中島絢音さん）「自分は直前で出場が叶わなくて」

（中島絢音さん）「一緒に全国走ろうと言っていた樹花が、自分が走るはずだった区間を走った、正直悔しい気持ちがないと言ったらうそ」

3年生となった今回、全国駅伝の1か月後には、共通テストが控えています。2つの夢をこの1年追いかけてきました。

（中島絢音さん）「去年の都大路を思い出しては悔しいと思って、勝つイメージを作る、それの繰り返しだった」

そして、秋に行われた九州高校駅伝。南九州代表になれば、全国高校駅伝に出場できます。

南九州トップのルーテル学院から10秒差でたすきを受け取ると・・・。

残り400メートルで逆転。

再び全国の切符を掴みました。

（中島絢音さん）「いろんな人が応援してくれて、顧問の先生や地域の人も自分の活躍をすごく喜んでくれて、それが自分もうれしい、感謝を伝える走りをしたい」

女子は鹿児島高校と、神村学園、男子は鹿児島城西が出場する全国高校駅伝は、あさって21日に行われます。

