¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£·¡¥£´£°¥ì¥Ù¥ë¡¢£±£±·î£²£±Æü°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ï¡¢±ßÇä¤ê°ì¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï157.40¥ì¥Ù¥ë¤È£±£±·î£²£±Æü°ÊÍè¤Î¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¿å½à¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ç¤â¸®ÊÂ¤ß±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï184.36¶áÊÕ¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥æー¥íÆ³Æþ°ÊÍè¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òµÏ¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï210.60¶áÊÕ¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢£²£°£°£¸Ç¯£¸·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¶äÍø¾å¤²¤¬»Ô¾ì¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤¬²ñ¸«¤ÇÃæÎ©¶âÍø²¼¸Â¤Þ¤Ç¤Ëµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼¡²óÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±ßÇä¤ê¤ò¶¯¤á¤¿¡£°ìµ¤¤Ë±ß¥¥ã¥êー¼è°ú¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡157.28¡¡EUR/JPY¡¡184.19¡¡GBP/JPY¡¡210.33
