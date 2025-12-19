現役ドラフトで広島からヤクルトへの移籍が決まった大道温貴投手（26）が19日、東京都渋谷区神宮前の「PLAT SHIBUYA」でトークショーを行った。

イベントには広島の同僚だった同学年の高橋昂也投手（27）も出席。ヤクルト移籍前から実施が決まっていたイベントだといい、期せずして来季からの本拠地・神宮球場の間近での開催となった。

壇上に登場した大道は「移籍が決まったので、カープのことは何でも言えます」と禁断の暴露宣言で集まったファンを笑わせた。これに対して高橋は「何でもしゃべりすぎる大道君を制御する係で来てます」と笑顔で話した。

2人は高校時代から何度も対戦。3年夏の埼玉大会準決勝では春日部共栄の大道と花咲徳栄の高橋がエース同士で投げ合い、高橋が勝利した。

「（高橋）昂也に負けた試合は全部覚えている。“打てるわけない”と力の差を感じた」。準決勝は0―5で投げ負けたが、大道は右前打を放って意地を見せた。

高橋は高校から、大道は八戸学院大を経て4年後に広島に入団。21年シーズンから同じユニホームに身を包むことになった。

「運命ってあるのかな、と…。（広島入団は）うれしかった。2人の時は野球の話ばかりだけど、何でもしゃべれる」と大道。

そんな仲のいい高橋と来季からは別のチームで戦う。高橋は「1軍の舞台でまた会いたい」と投げ合いを熱望。大道は「カープのユニホームを着られたのは財産。（来季は）もう、やるしかないので」と力を込めた。

トークショーの最後には、高橋から大道へプレゼント。「大道はディズニーが好きなので。ミッキーとミニーの“レア”なフィギュアです」と言う高橋に、大道も「うれしいです」と笑顔満開だった。