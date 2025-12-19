DeNAは19日、横浜市内の球団事務所で仕事納めを行った。以下で、木村洋太球団社長の職員に向けたコメントを紹介する。

2025年、1年間お疲れさまでした。「優勝に全振り」と誓って、「Be Crazy」に挑み続けた1年間でした。その中で、様々な新たなチャレンジを行い、新たな喜び・感動を生むこともできたと思います。結果として、本当に多くのファンの皆さまにご来場を頂けた年になり、事業成績も過去最高が見込まれています。

チームの結果は、悲願の優勝には手が届きませんでしたが、最終盤になっての快進撃もあり、昨年より1つ良いセ・リーグ2位となりました。3年ぶりにつかんだ横浜でのCSファーストSでは、ベイスターズファンの皆さまの熱狂的な大声援の中でのチームの劇的な勝利に心が震えました。

チームの成績を受け、5年間指揮を執ってくださった三浦監督が退任され、来年は相川新監督を迎えてのシーズンとなります。言うまでもないですが、三浦前監督には5年間で4度のAクラス、2024年の日本一など、多くの素晴らしいシーンを共にさせてもらい、心から感謝しています。

現役から横浜一筋でプロ野球人生を過ごされてきた三浦さんは間違いなく横浜の宝だと思っています。引き継ぐ相川監督には三浦体制での良いところを継承しつつ、相川監督らしさも加えて勝ち続けるチームを共につくってもらいます。

また、来年には横浜スタジアムの隣にいよいよBASEGATE横浜関内が開業し、この街の景色が変わるとともに我々もまた新たなチャレンジをすることになります。

区切りとなるタイミングでもありますので、年末年始、皆さんしっかりリフレッシュしてください！来年こそは新体制で、もっともっと心の震える年にしましょう。この街の新たな景色を歓喜と熱狂で彩りましょう。