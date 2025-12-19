J2とJ3混合の特別大会対戦カード決定!! POラウンド第1戦はEAST-A対EAST-B、WEST-A対WEST-Bで実施
Jリーグは19日、明治安田J2・J3百年構想リーグの対戦カードを発表した。シーズン移行前に行われる特別大会となっており、2月7日(土)と8日(日)に開幕節が行われる。
J2・J3百年構想リーグは2026-27シーズンのJ2とJ3を戦う全40チームが出場。EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループにそれぞれ10チームずつ分かれ、2回戦総当たりの地域リーグラウンドを行う。各グループ同順位同士が対戦するトーナメント方式のプレーオフラウンドで最終順位を決めることとなる。今大会での昇格と降格はない。
プレーオフラウンドは第1戦がEAST-AとWEST-Aのホームで行われ、EAST-A対EAST-B、WEST-A対WEST-Bの組合せとなる。第2戦は地域リーグラウンドの勝ち点が多い方のクラブがホームとなる。
以下、対戦カード
▽EAST-A
第1節
2月7日(土)or8日(日)
栃木SC vs 八戸
栃木C vs 仙台
横浜FC vs 山形
湘南 vs 秋田
相模原 vs 群馬
第2節
2月14日(土)or15日(日)
栃木SC vs 山形
栃木C vs 秋田
群馬 vs 八戸
横浜FC vs 仙台
湘南 vs 相模原
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
栃木SC vs 仙台
群馬 vs 山形
横浜FC vs 栃木C
湘南 vs 八戸
相模原 vs 秋田
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
仙台 vs 八戸
栃木SC vs 横浜FC
栃木C vs 湘南
群馬 vs 秋田
相模原 vs 山形
第5節
3月7日(土)or8日(日)
八戸 vs 横浜FC
仙台 vs 湘南
山形 vs 秋田
栃木C vs 群馬
相模原 vs 栃木SC
第6節
3月14日(土)or15日(日)
八戸 vs 栃木C
仙台 vs 相模原
秋田 vs 栃木SC
横浜FC vs 群馬
湘南 vs 山形
第7節
3月21日(土)or22日(日)
秋田 vs 八戸
山形 vs 仙台
栃木SC vs 栃木C
群馬 vs 湘南
相模原 vs 横浜FC
第8節
3月28日(土)or29日(日)
八戸 vs 相模原
秋田 vs 仙台
山形 vs 栃木C
群馬 vs 栃木SC
横浜FC vs 湘南
第9節
4月4日(土)or5日(日)
八戸 vs 山形
仙台 vs 群馬
栃木C vs 相模原
横浜FC vs 秋田
湘南 vs 栃木SC
第10節
4月11日(土)or12日(日)
秋田 vs 湘南
山形 vs 横浜FC
栃木SC vs 群馬
栃木C vs 八戸
相模原 vs 仙台
第11節
4月18日(土)or19日(日)
仙台 vs 栃木C
秋田 vs 横浜FC
山形 vs 八戸
栃木SC vs 相模原
湘南 vs 群馬
第12節
4月25日(土)or26日(日)
八戸 vs 秋田
仙台 vs 山形
栃木C vs 栃木SC
群馬 vs 横浜FC
相模原 vs 湘南
第13節
4月29日(水・祝)
秋田 vs 山形
栃木SC vs 湘南
群馬 vs 仙台
横浜FC vs 八戸
相模原 vs 栃木C
第14節
5月2日(土)or3日(日)
八戸 vs 群馬
仙台 vs 秋田
山形 vs 栃木SC
横浜FC vs 相模原
湘南 vs 栃木C
第15節
5月6日(水・休)
八戸 vs 湘南
仙台 vs 栃木SC
秋田 vs 相模原
山形 vs 群馬
栃木C vs 横浜FC
第16節
5月9日(土)or10日(日)
八戸 vs 湘南
仙台 vs 栃木SC
秋田 vs 相模原
山形 vs 群馬
栃木C vs 横浜FC
第17節
5月16日(土)or17日(日)
秋田 vs 群馬
栃木C vs 山形
横浜FC vs 栃木SC
湘南 vs 仙台
相模原 vs 八戸
第18節
5月23日(土)or24日(日)
八戸 vs 栃木SC
仙台 vs 横浜FC
秋田 vs 栃木C
山形 vs 湘南
群馬 vs 相模原
▽EAST-B
第1節
2月7日(土)or8日(日)
いわき vs 札幌
大宮 vs 松本
甲府 vs 福島
磐田 vs 長野
藤枝 vs 岐阜
第2節
2月14日(土)or15日(日)
いわき vs 福島
大宮 vs 札幌
甲府 vs 長野
藤枝 vs 松本
岐阜 vs 磐田
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
大宮 vs 福島
長野 vs 札幌
磐田 vs 松本
藤枝 vs 甲府
岐阜 vs いわき
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
札幌 vs 岐阜
いわき vs 藤枝
甲府 vs 松本
長野 vs 大宮
磐田 vs 福島
第5節
3月7日(土)or8日(日)
福島 vs 長野
いわき vs 大宮
松本 vs 札幌
藤枝 vs 磐田
岐阜 vs 甲府
第6節
3月14日(土)or15日(日)
大宮 vs 藤枝
甲府 vs いわき
長野 vs 松本
磐田 vs 札幌
岐阜 vs 福島
第7節
3月21日(土)or22日(日)
札幌 vs 甲府
福島 vs 藤枝
松本 vs 岐阜
長野 vs いわき
磐田 vs 大宮
第8節
3月28日(土)or29日(日)
福島 vs 松本
いわき vs 磐田
甲府 vs 大宮
藤枝 vs 札幌
岐阜 vs 長野
第9節
4月4日(土)or5日(日)
札幌 vs 福島
大宮 vs 岐阜
松本 vs いわき
磐田 vs 甲府
藤枝 vs 長野
第10節
4月11日(土)or12日(日)
福島 vs いわき
甲府 vs 札幌
松本 vs 大宮
長野 vs 磐田
岐阜 vs 藤枝
第11節
4月18日(土)or19日(日)
札幌 vs 松本
福島 vs 岐阜
いわき vs 長野
大宮 vs 磐田
甲府 vs 藤枝
第12節
4月25日(土)or26日(日)
札幌 vs いわき
福島 vs 甲府
松本 vs 長野
磐田 vs 岐阜
藤枝 vs 大宮
第13節
4月29日(水・祝)
札幌 vs 藤枝
いわき vs 岐阜
大宮 vs 甲府
松本 vs 磐田
長野 vs 福島
第14節
5月2日(土)or3日(日)
福島 vs 大宮
松本 vs 甲府
長野 vs 藤枝
磐田 vs いわき
岐阜 vs 札幌
第15節
5月6日(水・休)
札幌 vs 長野
大宮 vs いわき
甲府 vs 磐田
藤枝 vs 福島
岐阜 vs 松本
第16節
5月9日(土)or10日(日)
札幌 vs 大宮
福島 vs 磐田
いわき vs 甲府
松本 vs 藤枝
長野 vs 岐阜
第17節
5月16日(土)or17日(日)
福島 vs 札幌
いわき vs 松本
大宮 vs 長野
甲府 vs 岐阜
磐田 vs 藤枝
第18節
5月23日(土)or24日(日)
札幌 vs 磐田
松本 vs 福島
長野 vs 甲府
藤枝 vs いわき
岐阜 vs 大宮
▽WEST-A
第1節
2月7日(土)or8日(日)
FC大阪 vs 讃岐
奈良 vs 徳島
愛媛 vs 新潟
今治 vs 金沢
高知 vs 富山
第2節
2月14日(土)or15日(日)
FC大阪 vs 高知
奈良 vs 今治
讃岐 vs 富山
徳島 vs 新潟
愛媛 vs 金沢
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
奈良 vs 愛媛
讃岐 vs 新潟
徳島 vs 富山
今治 vs FC大阪
高知 vs 金沢
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
富山 vs FC大阪
金沢 vs 讃岐
愛媛 vs 徳島
今治 vs 新潟
高知 vs 奈良
第5節
3月7日(土)or8日(日)
新潟 vs 高知
富山 vs 愛媛
金沢 vs 徳島
FC大阪 vs 奈良
讃岐 vs 今治
第6節
3月14日(土)or15日(日)
富山 vs 金沢
奈良 vs 新潟
徳島 vs 讃岐
愛媛 vs FC大阪
高知 vs 今治
第7節
3月21日(土)or22日(日)
新潟 vs 富山
金沢 vs FC大阪
讃岐 vs 奈良
愛媛 vs 高知
今治 vs 徳島
第8節
3月28日(土)or29日(日)
富山 vs 今治
FC大阪 vs 新潟
奈良 vs 金沢
讃岐 vs 愛媛
徳島 vs 高知
第9節
4月4日(土)or5日(日)
新潟 vs 金沢
富山 vs 奈良
徳島 vs FC大阪
今治 vs 愛媛
高知 vs 讃岐
第10節
4月11日(土)or12日(日)
金沢 vs 今治
FC大阪 vs 富山
讃岐 vs 徳島
愛媛 vs 奈良
高知 vs 新潟
第11節
4月18日(土)or19日(日)
新潟 vs 今治
富山 vs 高知
FC大阪 vs 愛媛
奈良 vs 讃岐
徳島 vs 金沢
第12節
4月25日(土)or26日(日)
新潟 vs FC大阪
金沢 vs 奈良
愛媛 vs 讃岐
今治 vs 富山
高知 vs 徳島
第13節
4月29日(水・祝)
富山 vs 新潟
FC大阪 vs 徳島
奈良 vs 高知
讃岐 vs 金沢
愛媛 vs 今治
第14節
5月2日(土)or3日(日)
新潟 vs 讃岐
金沢 vs 富山
徳島 vs 愛媛
今治 vs 奈良
高知 vs FC大阪
第15節
5月6日(水・休)
新潟 vs 徳島
富山 vs 讃岐
金沢 vs 愛媛
奈良 vs FC大阪
今治 vs 高知
第16節
5月9日(土)or10日(日)
金沢 vs 新潟
FC大阪 vs 今治
讃岐 vs 高知
徳島 vs 奈良
愛媛 vs 富山
第17節
5月16日(土)or17日(日)
新潟 vs 奈良
富山 vs 徳島
FC大阪 vs 金沢
今治 vs 讃岐
高知 vs 愛媛
第18節
5月23日(土)or24日(日)
新潟 vs 愛媛
金沢 vs 高知
奈良 vs 富山
讃岐 vs FC大阪
徳島 vs 今治
▽WEST-B
第1節
2月7日(土)or8日(日)
北九州 vs 鳥取
熊本 vs 山口
大分 vs 滋賀
鹿児島 vs 宮崎
琉球 vs 鳥栖
第2節
2月14日(土)or15日(日)
山口 vs 滋賀
鳥栖 vs 熊本
大分 vs 北九州
宮崎 vs 鳥取
鹿児島 vs 琉球
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
熊本 vs 北九州
大分 vs 鳥取
宮崎 vs 鳥栖
鹿児島 vs 山口
琉球 vs 滋賀
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
山口 vs 鳥取
北九州 vs 滋賀
鳥栖 vs 鹿児島
熊本 vs 大分
琉球 vs 宮崎
第5節
3月7日(土)or8日(日)
滋賀 vs 熊本
鳥取 vs 琉球
山口 vs 鳥栖
北九州 vs 宮崎
大分 vs 鹿児島
第6節
3月14日(土)or15日(日)
鳥栖 vs 北九州
熊本 vs 鳥取
宮崎 vs 大分
鹿児島 vs 滋賀
琉球 vs 山口
第7節
3月21日(土)or22日(日)
滋賀 vs 鳥栖
鳥取 vs 鹿児島
山口 vs 北九州
大分 vs 琉球
宮崎 vs 熊本
第8節
3月28日(土)or29日(日)
滋賀 vs 宮崎
鳥取 vs 鳥栖
山口 vs 大分
北九州 vs 琉球
熊本 vs 鹿児島
第9節
4月4日(土)or5日(日)
鳥取 vs 滋賀
鳥栖 vs 大分
宮崎 vs 山口
鹿児島 vs 北九州
琉球 vs 熊本
第10節
4月11日(土)or12日(日)
滋賀 vs 琉球
北九州 vs 鳥栖
熊本 vs 宮崎
大分 vs 山口
鹿児島 vs 鳥取
第11節
4月18日(土)or19日(日)
滋賀 vs 大分
鳥取 vs 宮崎
山口 vs 鹿児島
熊本 vs 鳥栖
琉球 vs 北九州
第12節
4月25日(土)or26日(日)
鳥取 vs 熊本
北九州 vs 山口
鳥栖 vs 滋賀
宮崎 vs 鹿児島
琉球 vs 大分
第13節
4月29日(水・祝)
滋賀 vs 鳥取
山口 vs 琉球
大分 vs 熊本
宮崎 vs 北九州
鹿児島 vs 鳥栖
第14節
5月2日(土)or3日(日)
鳥取 vs 山口
北九州 vs 大分
鳥栖 vs 宮崎
熊本 vs 滋賀
琉球 vs 鹿児島
第15節
5月6日(水・休)
滋賀 vs 山口
北九州 vs 熊本
鳥栖 vs 鳥取
宮崎 vs 琉球
鹿児島 vs 大分
第16節
5月9日(土)or10日(日)
滋賀 vs 鹿児島
鳥取 vs 北九州
山口 vs 宮崎
熊本 vs 琉球
大分 vs 鳥栖
第17節
5月16日(土)or17日(日)
滋賀 vs 北九州
鳥栖 vs 山口
大分 vs 宮崎
鹿児島 vs 熊本
琉球 vs 鳥取
第18節
5月23日(土)or24日(日)
鳥取 vs 大分
山口 vs 熊本
北九州 vs 鹿児島
鳥栖 vs 琉球
宮崎 vs 滋賀
J2・J3百年構想リーグは2026-27シーズンのJ2とJ3を戦う全40チームが出場。EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループにそれぞれ10チームずつ分かれ、2回戦総当たりの地域リーグラウンドを行う。各グループ同順位同士が対戦するトーナメント方式のプレーオフラウンドで最終順位を決めることとなる。今大会での昇格と降格はない。
以下、対戦カード
▽EAST-A
第1節
2月7日(土)or8日(日)
栃木SC vs 八戸
栃木C vs 仙台
横浜FC vs 山形
湘南 vs 秋田
相模原 vs 群馬
第2節
2月14日(土)or15日(日)
栃木SC vs 山形
栃木C vs 秋田
群馬 vs 八戸
横浜FC vs 仙台
湘南 vs 相模原
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
栃木SC vs 仙台
群馬 vs 山形
横浜FC vs 栃木C
湘南 vs 八戸
相模原 vs 秋田
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
仙台 vs 八戸
栃木SC vs 横浜FC
栃木C vs 湘南
群馬 vs 秋田
相模原 vs 山形
第5節
3月7日(土)or8日(日)
八戸 vs 横浜FC
仙台 vs 湘南
山形 vs 秋田
栃木C vs 群馬
相模原 vs 栃木SC
第6節
3月14日(土)or15日(日)
八戸 vs 栃木C
仙台 vs 相模原
秋田 vs 栃木SC
横浜FC vs 群馬
湘南 vs 山形
第7節
3月21日(土)or22日(日)
秋田 vs 八戸
山形 vs 仙台
栃木SC vs 栃木C
群馬 vs 湘南
相模原 vs 横浜FC
第8節
3月28日(土)or29日(日)
八戸 vs 相模原
秋田 vs 仙台
山形 vs 栃木C
群馬 vs 栃木SC
横浜FC vs 湘南
第9節
4月4日(土)or5日(日)
八戸 vs 山形
仙台 vs 群馬
栃木C vs 相模原
横浜FC vs 秋田
湘南 vs 栃木SC
第10節
4月11日(土)or12日(日)
秋田 vs 湘南
山形 vs 横浜FC
栃木SC vs 群馬
栃木C vs 八戸
相模原 vs 仙台
第11節
4月18日(土)or19日(日)
仙台 vs 栃木C
秋田 vs 横浜FC
山形 vs 八戸
栃木SC vs 相模原
湘南 vs 群馬
第12節
4月25日(土)or26日(日)
八戸 vs 秋田
仙台 vs 山形
栃木C vs 栃木SC
群馬 vs 横浜FC
相模原 vs 湘南
第13節
4月29日(水・祝)
秋田 vs 山形
栃木SC vs 湘南
群馬 vs 仙台
横浜FC vs 八戸
相模原 vs 栃木C
第14節
5月2日(土)or3日(日)
八戸 vs 群馬
仙台 vs 秋田
山形 vs 栃木SC
横浜FC vs 相模原
湘南 vs 栃木C
第15節
5月6日(水・休)
八戸 vs 湘南
仙台 vs 栃木SC
秋田 vs 相模原
山形 vs 群馬
栃木C vs 横浜FC
第16節
5月9日(土)or10日(日)
八戸 vs 湘南
仙台 vs 栃木SC
秋田 vs 相模原
山形 vs 群馬
栃木C vs 横浜FC
第17節
5月16日(土)or17日(日)
秋田 vs 群馬
栃木C vs 山形
横浜FC vs 栃木SC
湘南 vs 仙台
相模原 vs 八戸
第18節
5月23日(土)or24日(日)
八戸 vs 栃木SC
仙台 vs 横浜FC
秋田 vs 栃木C
山形 vs 湘南
群馬 vs 相模原
▽EAST-B
第1節
2月7日(土)or8日(日)
いわき vs 札幌
大宮 vs 松本
甲府 vs 福島
磐田 vs 長野
藤枝 vs 岐阜
第2節
2月14日(土)or15日(日)
いわき vs 福島
大宮 vs 札幌
甲府 vs 長野
藤枝 vs 松本
岐阜 vs 磐田
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
大宮 vs 福島
長野 vs 札幌
磐田 vs 松本
藤枝 vs 甲府
岐阜 vs いわき
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
札幌 vs 岐阜
いわき vs 藤枝
甲府 vs 松本
長野 vs 大宮
磐田 vs 福島
第5節
3月7日(土)or8日(日)
福島 vs 長野
いわき vs 大宮
松本 vs 札幌
藤枝 vs 磐田
岐阜 vs 甲府
第6節
3月14日(土)or15日(日)
大宮 vs 藤枝
甲府 vs いわき
長野 vs 松本
磐田 vs 札幌
岐阜 vs 福島
第7節
3月21日(土)or22日(日)
札幌 vs 甲府
福島 vs 藤枝
松本 vs 岐阜
長野 vs いわき
磐田 vs 大宮
第8節
3月28日(土)or29日(日)
福島 vs 松本
いわき vs 磐田
甲府 vs 大宮
藤枝 vs 札幌
岐阜 vs 長野
第9節
4月4日(土)or5日(日)
札幌 vs 福島
大宮 vs 岐阜
松本 vs いわき
磐田 vs 甲府
藤枝 vs 長野
第10節
4月11日(土)or12日(日)
福島 vs いわき
甲府 vs 札幌
松本 vs 大宮
長野 vs 磐田
岐阜 vs 藤枝
第11節
4月18日(土)or19日(日)
札幌 vs 松本
福島 vs 岐阜
いわき vs 長野
大宮 vs 磐田
甲府 vs 藤枝
第12節
4月25日(土)or26日(日)
札幌 vs いわき
福島 vs 甲府
松本 vs 長野
磐田 vs 岐阜
藤枝 vs 大宮
第13節
4月29日(水・祝)
札幌 vs 藤枝
いわき vs 岐阜
大宮 vs 甲府
松本 vs 磐田
長野 vs 福島
第14節
5月2日(土)or3日(日)
福島 vs 大宮
松本 vs 甲府
長野 vs 藤枝
磐田 vs いわき
岐阜 vs 札幌
第15節
5月6日(水・休)
札幌 vs 長野
大宮 vs いわき
甲府 vs 磐田
藤枝 vs 福島
岐阜 vs 松本
第16節
5月9日(土)or10日(日)
札幌 vs 大宮
福島 vs 磐田
いわき vs 甲府
松本 vs 藤枝
長野 vs 岐阜
第17節
5月16日(土)or17日(日)
福島 vs 札幌
いわき vs 松本
大宮 vs 長野
甲府 vs 岐阜
磐田 vs 藤枝
第18節
5月23日(土)or24日(日)
札幌 vs 磐田
松本 vs 福島
長野 vs 甲府
藤枝 vs いわき
岐阜 vs 大宮
▽WEST-A
第1節
2月7日(土)or8日(日)
FC大阪 vs 讃岐
奈良 vs 徳島
愛媛 vs 新潟
今治 vs 金沢
高知 vs 富山
第2節
2月14日(土)or15日(日)
FC大阪 vs 高知
奈良 vs 今治
讃岐 vs 富山
徳島 vs 新潟
愛媛 vs 金沢
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
奈良 vs 愛媛
讃岐 vs 新潟
徳島 vs 富山
今治 vs FC大阪
高知 vs 金沢
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
富山 vs FC大阪
金沢 vs 讃岐
愛媛 vs 徳島
今治 vs 新潟
高知 vs 奈良
第5節
3月7日(土)or8日(日)
新潟 vs 高知
富山 vs 愛媛
金沢 vs 徳島
FC大阪 vs 奈良
讃岐 vs 今治
第6節
3月14日(土)or15日(日)
富山 vs 金沢
奈良 vs 新潟
徳島 vs 讃岐
愛媛 vs FC大阪
高知 vs 今治
第7節
3月21日(土)or22日(日)
新潟 vs 富山
金沢 vs FC大阪
讃岐 vs 奈良
愛媛 vs 高知
今治 vs 徳島
第8節
3月28日(土)or29日(日)
富山 vs 今治
FC大阪 vs 新潟
奈良 vs 金沢
讃岐 vs 愛媛
徳島 vs 高知
第9節
4月4日(土)or5日(日)
新潟 vs 金沢
富山 vs 奈良
徳島 vs FC大阪
今治 vs 愛媛
高知 vs 讃岐
第10節
4月11日(土)or12日(日)
金沢 vs 今治
FC大阪 vs 富山
讃岐 vs 徳島
愛媛 vs 奈良
高知 vs 新潟
第11節
4月18日(土)or19日(日)
新潟 vs 今治
富山 vs 高知
FC大阪 vs 愛媛
奈良 vs 讃岐
徳島 vs 金沢
第12節
4月25日(土)or26日(日)
新潟 vs FC大阪
金沢 vs 奈良
愛媛 vs 讃岐
今治 vs 富山
高知 vs 徳島
第13節
4月29日(水・祝)
富山 vs 新潟
FC大阪 vs 徳島
奈良 vs 高知
讃岐 vs 金沢
愛媛 vs 今治
第14節
5月2日(土)or3日(日)
新潟 vs 讃岐
金沢 vs 富山
徳島 vs 愛媛
今治 vs 奈良
高知 vs FC大阪
第15節
5月6日(水・休)
新潟 vs 徳島
富山 vs 讃岐
金沢 vs 愛媛
奈良 vs FC大阪
今治 vs 高知
第16節
5月9日(土)or10日(日)
金沢 vs 新潟
FC大阪 vs 今治
讃岐 vs 高知
徳島 vs 奈良
愛媛 vs 富山
第17節
5月16日(土)or17日(日)
新潟 vs 奈良
富山 vs 徳島
FC大阪 vs 金沢
今治 vs 讃岐
高知 vs 愛媛
第18節
5月23日(土)or24日(日)
新潟 vs 愛媛
金沢 vs 高知
奈良 vs 富山
讃岐 vs FC大阪
徳島 vs 今治
▽WEST-B
第1節
2月7日(土)or8日(日)
北九州 vs 鳥取
熊本 vs 山口
大分 vs 滋賀
鹿児島 vs 宮崎
琉球 vs 鳥栖
第2節
2月14日(土)or15日(日)
山口 vs 滋賀
鳥栖 vs 熊本
大分 vs 北九州
宮崎 vs 鳥取
鹿児島 vs 琉球
第3節
2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)
熊本 vs 北九州
大分 vs 鳥取
宮崎 vs 鳥栖
鹿児島 vs 山口
琉球 vs 滋賀
第4節
2月28日(土)or3月1日(日)
山口 vs 鳥取
北九州 vs 滋賀
鳥栖 vs 鹿児島
熊本 vs 大分
琉球 vs 宮崎
第5節
3月7日(土)or8日(日)
滋賀 vs 熊本
鳥取 vs 琉球
山口 vs 鳥栖
北九州 vs 宮崎
大分 vs 鹿児島
第6節
3月14日(土)or15日(日)
鳥栖 vs 北九州
熊本 vs 鳥取
宮崎 vs 大分
鹿児島 vs 滋賀
琉球 vs 山口
第7節
3月21日(土)or22日(日)
滋賀 vs 鳥栖
鳥取 vs 鹿児島
山口 vs 北九州
大分 vs 琉球
宮崎 vs 熊本
第8節
3月28日(土)or29日(日)
滋賀 vs 宮崎
鳥取 vs 鳥栖
山口 vs 大分
北九州 vs 琉球
熊本 vs 鹿児島
第9節
4月4日(土)or5日(日)
鳥取 vs 滋賀
鳥栖 vs 大分
宮崎 vs 山口
鹿児島 vs 北九州
琉球 vs 熊本
第10節
4月11日(土)or12日(日)
滋賀 vs 琉球
北九州 vs 鳥栖
熊本 vs 宮崎
大分 vs 山口
鹿児島 vs 鳥取
第11節
4月18日(土)or19日(日)
滋賀 vs 大分
鳥取 vs 宮崎
山口 vs 鹿児島
熊本 vs 鳥栖
琉球 vs 北九州
第12節
4月25日(土)or26日(日)
鳥取 vs 熊本
北九州 vs 山口
鳥栖 vs 滋賀
宮崎 vs 鹿児島
琉球 vs 大分
第13節
4月29日(水・祝)
滋賀 vs 鳥取
山口 vs 琉球
大分 vs 熊本
宮崎 vs 北九州
鹿児島 vs 鳥栖
第14節
5月2日(土)or3日(日)
鳥取 vs 山口
北九州 vs 大分
鳥栖 vs 宮崎
熊本 vs 滋賀
琉球 vs 鹿児島
第15節
5月6日(水・休)
滋賀 vs 山口
北九州 vs 熊本
鳥栖 vs 鳥取
宮崎 vs 琉球
鹿児島 vs 大分
第16節
5月9日(土)or10日(日)
滋賀 vs 鹿児島
鳥取 vs 北九州
山口 vs 宮崎
熊本 vs 琉球
大分 vs 鳥栖
第17節
5月16日(土)or17日(日)
滋賀 vs 北九州
鳥栖 vs 山口
大分 vs 宮崎
鹿児島 vs 熊本
琉球 vs 鳥取
第18節
5月23日(土)or24日(日)
鳥取 vs 大分
山口 vs 熊本
北九州 vs 鹿児島
鳥栖 vs 琉球
宮崎 vs 滋賀