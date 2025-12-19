　Jリーグは19日、明治安田J2・J3百年構想リーグの対戦カードを発表した。シーズン移行前に行われる特別大会となっており、2月7日(土)と8日(日)に開幕節が行われる。

　J2・J3百年構想リーグは2026-27シーズンのJ2とJ3を戦う全40チームが出場。EAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループにそれぞれ10チームずつ分かれ、2回戦総当たりの地域リーグラウンドを行う。各グループ同順位同士が対戦するトーナメント方式のプレーオフラウンドで最終順位を決めることとなる。今大会での昇格と降格はない。

　プレーオフラウンドは第1戦がEAST-AとWEST-Aのホームで行われ、EAST-A対EAST-B、WEST-A対WEST-Bの組合せとなる。第2戦は地域リーグラウンドの勝ち点が多い方のクラブがホームとなる。

　以下、対戦カード

▽EAST-A

第1節

2月7日(土)or8日(日)

栃木SC vs 八戸

栃木C vs 仙台

横浜FC vs 山形

湘南 vs 秋田

相模原 vs 群馬

第2節

2月14日(土)or15日(日)

栃木SC vs 山形

栃木C vs 秋田

群馬 vs 八戸

横浜FC vs 仙台

湘南 vs 相模原

第3節

2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)

栃木SC vs 仙台

群馬 vs 山形

横浜FC vs 栃木C

湘南 vs 八戸

相模原 vs 秋田

第4節

2月28日(土)or3月1日(日)

仙台 vs 八戸

栃木SC vs 横浜FC

栃木C vs 湘南

群馬 vs 秋田

相模原 vs 山形

第5節

3月7日(土)or8日(日)

八戸 vs 横浜FC

仙台 vs 湘南

山形 vs 秋田

栃木C vs 群馬

相模原 vs 栃木SC

第6節

3月14日(土)or15日(日)

八戸 vs 栃木C

仙台 vs 相模原

秋田 vs 栃木SC

横浜FC vs 群馬

湘南 vs 山形

第7節

3月21日(土)or22日(日)

秋田 vs 八戸

山形 vs 仙台

栃木SC vs 栃木C

群馬 vs 湘南

相模原 vs 横浜FC

第8節

3月28日(土)or29日(日)

八戸 vs 相模原

秋田 vs 仙台

山形 vs 栃木C

群馬 vs 栃木SC

横浜FC vs 湘南

第9節

4月4日(土)or5日(日)

八戸 vs 山形

仙台 vs 群馬

栃木C vs 相模原

横浜FC vs 秋田

湘南 vs 栃木SC

第10節

4月11日(土)or12日(日)

秋田 vs 湘南

山形 vs 横浜FC

栃木SC vs 群馬

栃木C vs 八戸

相模原 vs 仙台

第11節

4月18日(土)or19日(日)

仙台 vs 栃木C

秋田 vs 横浜FC

山形 vs 八戸

栃木SC vs 相模原

湘南 vs 群馬

第12節

4月25日(土)or26日(日)

八戸 vs 秋田

仙台 vs 山形

栃木C vs 栃木SC

群馬 vs 横浜FC

相模原 vs 湘南

第13節

4月29日(水・祝)

秋田 vs 山形

栃木SC vs 湘南

群馬 vs 仙台

横浜FC vs 八戸

相模原 vs 栃木C

第14節

5月2日(土)or3日(日)

八戸 vs 群馬

仙台 vs 秋田

山形 vs 栃木SC

横浜FC vs 相模原

湘南 vs 栃木C

第15節

5月6日(水・休)

八戸 vs 湘南

仙台 vs 栃木SC

秋田 vs 相模原

山形 vs 群馬

栃木C vs 横浜FC

第16節

5月9日(土)or10日(日)

八戸 vs 湘南

仙台 vs 栃木SC

秋田 vs 相模原

山形 vs 群馬

栃木C vs 横浜FC

第17節

5月16日(土)or17日(日)

秋田 vs 群馬

栃木C vs 山形

横浜FC vs 栃木SC

湘南 vs 仙台

相模原 vs 八戸

第18節

5月23日(土)or24日(日)

八戸 vs 栃木SC

仙台 vs 横浜FC

秋田 vs 栃木C

山形 vs 湘南

群馬 vs 相模原

▽EAST-B

第1節

2月7日(土)or8日(日)

いわき vs 札幌

大宮 vs 松本

甲府 vs 福島

磐田 vs 長野

藤枝 vs 岐阜

第2節

2月14日(土)or15日(日)

いわき vs 福島

大宮 vs 札幌

甲府 vs 長野

藤枝 vs 松本

岐阜 vs 磐田

第3節

2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)

大宮 vs 福島

長野 vs 札幌

磐田 vs 松本

藤枝 vs 甲府

岐阜 vs いわき

第4節

2月28日(土)or3月1日(日)

札幌 vs 岐阜

いわき vs 藤枝

甲府 vs 松本

長野 vs 大宮

磐田 vs 福島

第5節

3月7日(土)or8日(日)

福島 vs 長野

いわき vs 大宮

松本 vs 札幌

藤枝 vs 磐田

岐阜 vs 甲府

第6節

3月14日(土)or15日(日)

大宮 vs 藤枝

甲府 vs いわき

長野 vs 松本

磐田 vs 札幌

岐阜 vs 福島

第7節

3月21日(土)or22日(日)

札幌 vs 甲府

福島 vs 藤枝

松本 vs 岐阜

長野 vs いわき

磐田 vs 大宮

第8節

3月28日(土)or29日(日)

福島 vs 松本

いわき vs 磐田

甲府 vs 大宮

藤枝 vs 札幌

岐阜 vs 長野

第9節

4月4日(土)or5日(日)

札幌 vs 福島

大宮 vs 岐阜

松本 vs いわき

磐田 vs 甲府

藤枝 vs 長野

第10節

4月11日(土)or12日(日)

福島 vs いわき

甲府 vs 札幌

松本 vs 大宮

長野 vs 磐田

岐阜 vs 藤枝

第11節

4月18日(土)or19日(日)

札幌 vs 松本

福島 vs 岐阜

いわき vs 長野

大宮 vs 磐田

甲府 vs 藤枝

第12節

4月25日(土)or26日(日)

札幌 vs いわき

福島 vs 甲府

松本 vs 長野

磐田 vs 岐阜

藤枝 vs 大宮

第13節

4月29日(水・祝)

札幌 vs 藤枝

いわき vs 岐阜

大宮 vs 甲府

松本 vs 磐田

長野 vs 福島

第14節

5月2日(土)or3日(日)

福島 vs 大宮

松本 vs 甲府

長野 vs 藤枝

磐田 vs いわき

岐阜 vs 札幌

第15節

5月6日(水・休)

札幌 vs 長野

大宮 vs いわき

甲府 vs 磐田

藤枝 vs 福島

岐阜 vs 松本

第16節

5月9日(土)or10日(日)

札幌 vs 大宮

福島 vs 磐田

いわき vs 甲府

松本 vs 藤枝

長野 vs 岐阜

第17節

5月16日(土)or17日(日)

福島 vs 札幌

いわき vs 松本

大宮 vs 長野

甲府 vs 岐阜

磐田 vs 藤枝

第18節

5月23日(土)or24日(日)

札幌 vs 磐田

松本 vs 福島

長野 vs 甲府

藤枝 vs いわき

岐阜 vs 大宮

▽WEST-A

第1節

2月7日(土)or8日(日)

FC大阪 vs 讃岐

奈良 vs 徳島

愛媛 vs 新潟

今治 vs 金沢

高知 vs 富山

第2節

2月14日(土)or15日(日)

FC大阪 vs 高知

奈良 vs 今治

讃岐 vs 富山

徳島 vs 新潟

愛媛 vs 金沢

第3節

2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)

奈良 vs 愛媛

讃岐 vs 新潟

徳島 vs 富山

今治 vs FC大阪

高知 vs 金沢

第4節

2月28日(土)or3月1日(日)

富山 vs FC大阪

金沢 vs 讃岐

愛媛 vs 徳島

今治 vs 新潟

高知 vs 奈良

第5節

3月7日(土)or8日(日)

新潟 vs 高知

富山 vs 愛媛

金沢 vs 徳島

FC大阪 vs 奈良

讃岐 vs 今治

第6節

3月14日(土)or15日(日)

富山 vs 金沢

奈良 vs 新潟

徳島 vs 讃岐

愛媛 vs FC大阪

高知 vs 今治

第7節

3月21日(土)or22日(日)

新潟 vs 富山

金沢 vs FC大阪

讃岐 vs 奈良

愛媛 vs 高知

今治 vs 徳島

第8節

3月28日(土)or29日(日)

富山 vs 今治

FC大阪 vs 新潟

奈良 vs 金沢

讃岐 vs 愛媛

徳島 vs 高知

第9節

4月4日(土)or5日(日)

新潟 vs 金沢

富山 vs 奈良

徳島 vs FC大阪

今治 vs 愛媛

高知 vs 讃岐

第10節

4月11日(土)or12日(日)

金沢 vs 今治

FC大阪 vs 富山

讃岐 vs 徳島

愛媛 vs 奈良

高知 vs 新潟

第11節

4月18日(土)or19日(日)

新潟 vs 今治

富山 vs 高知

FC大阪 vs 愛媛

奈良 vs 讃岐

徳島 vs 金沢

第12節

4月25日(土)or26日(日)

新潟 vs FC大阪

金沢 vs 奈良

愛媛 vs 讃岐

今治 vs 富山

高知 vs 徳島

第13節

4月29日(水・祝)

富山 vs 新潟

FC大阪 vs 徳島

奈良 vs 高知

讃岐 vs 金沢

愛媛 vs 今治

第14節

5月2日(土)or3日(日)

新潟 vs 讃岐

金沢 vs 富山

徳島 vs 愛媛

今治 vs 奈良

高知 vs FC大阪

第15節

5月6日(水・休)

新潟 vs 徳島

富山 vs 讃岐

金沢 vs 愛媛

奈良 vs FC大阪

今治 vs 高知

第16節

5月9日(土)or10日(日)

金沢 vs 新潟

FC大阪 vs 今治

讃岐 vs 高知

徳島 vs 奈良

愛媛 vs 富山

第17節

5月16日(土)or17日(日)

新潟 vs 奈良

富山 vs 徳島

FC大阪 vs 金沢

今治 vs 讃岐

高知 vs 愛媛

第18節

5月23日(土)or24日(日)

新潟 vs 愛媛

金沢 vs 高知

奈良 vs 富山

讃岐 vs FC大阪

徳島 vs 今治

▽WEST-B

第1節

2月7日(土)or8日(日)

北九州 vs 鳥取

熊本 vs 山口

大分 vs 滋賀

鹿児島 vs 宮崎

琉球 vs 鳥栖

第2節

2月14日(土)or15日(日)

山口 vs 滋賀

鳥栖 vs 熊本

大分 vs 北九州

宮崎 vs 鳥取

鹿児島 vs 琉球

第3節

2月21日(土)or22日(日)or23日(月・祝)

熊本 vs 北九州

大分 vs 鳥取

宮崎 vs 鳥栖

鹿児島 vs 山口

琉球 vs 滋賀

第4節

2月28日(土)or3月1日(日)

山口 vs 鳥取

北九州 vs 滋賀

鳥栖 vs 鹿児島

熊本 vs 大分

琉球 vs 宮崎

第5節

3月7日(土)or8日(日)

滋賀 vs 熊本

鳥取 vs 琉球

山口 vs 鳥栖

北九州 vs 宮崎

大分 vs 鹿児島

第6節

3月14日(土)or15日(日)

鳥栖 vs 北九州

熊本 vs 鳥取

宮崎 vs 大分

鹿児島 vs 滋賀

琉球 vs 山口

第7節

3月21日(土)or22日(日)

滋賀 vs 鳥栖

鳥取 vs 鹿児島

山口 vs 北九州

大分 vs 琉球

宮崎 vs 熊本

第8節

3月28日(土)or29日(日)

滋賀 vs 宮崎

鳥取 vs 鳥栖

山口 vs 大分

北九州 vs 琉球

熊本 vs 鹿児島

第9節

4月4日(土)or5日(日)

鳥取 vs 滋賀

鳥栖 vs 大分

宮崎 vs 山口

鹿児島 vs 北九州

琉球 vs 熊本

第10節

4月11日(土)or12日(日)

滋賀 vs 琉球

北九州 vs 鳥栖

熊本 vs 宮崎

大分 vs 山口

鹿児島 vs 鳥取

第11節

4月18日(土)or19日(日)

滋賀 vs 大分

鳥取 vs 宮崎

山口 vs 鹿児島

熊本 vs 鳥栖

琉球 vs 北九州

第12節

4月25日(土)or26日(日)

鳥取 vs 熊本

北九州 vs 山口

鳥栖 vs 滋賀

宮崎 vs 鹿児島

琉球 vs 大分

第13節

4月29日(水・祝)

滋賀 vs 鳥取

山口 vs 琉球

大分 vs 熊本

宮崎 vs 北九州

鹿児島 vs 鳥栖

第14節

5月2日(土)or3日(日)

鳥取 vs 山口

北九州 vs 大分

鳥栖 vs 宮崎

熊本 vs 滋賀

琉球 vs 鹿児島

第15節

5月6日(水・休)

滋賀 vs 山口

北九州 vs 熊本

鳥栖 vs 鳥取

宮崎 vs 琉球

鹿児島 vs 大分

第16節

5月9日(土)or10日(日)

滋賀 vs 鹿児島

鳥取 vs 北九州

山口 vs 宮崎

熊本 vs 琉球

大分 vs 鳥栖

第17節

5月16日(土)or17日(日)

滋賀 vs 北九州

鳥栖 vs 山口

大分 vs 宮崎

鹿児島 vs 熊本

琉球 vs 鳥取

第18節

5月23日(土)or24日(日)

鳥取 vs 大分

山口 vs 熊本

北九州 vs 鹿児島

鳥栖 vs 琉球

宮崎 vs 滋賀