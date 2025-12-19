町田MF高橋大悟、レンタル加入中の北九州へ完全移籍「これから先いい時も悪い時も皆さんと一緒に戦います!」
FC町田ゼルビアは19日、ギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍中のMF高橋大悟(26)が同クラブへ完全移籍することを発表した。
高橋は2023年に町田へ加入し、J2で28試合3得点を記録してJ1初昇格に貢献した。ただ出場機会が減った昨季途中に大分トリニータへ期限付き移籍し、その後町田に復帰するも今年7月から北九州へ期限付き移籍。北九州には清水エスパルスに所属した19年途中から21年までも育成型期限付き移籍していた。
高橋は北九州を通じて「今までもギラヴァンツ北九州の為に戦ってきましたが、レンタルなのに頑張ってくれるねと言ってくださる方も多かったです。これからは、正真正銘ギラヴァンツ北九州の選手としてこれからも全力で戦います。帰ってきてくれた選手とまた戦いたい。一緒のチームでプレーしたい。池さんに自分が果たせなかった夢を託したいと言ってもらい、今回の決断を決めました。これから先いい時も悪い時も皆さんと一緒に戦います!よろしくお願いします!」とコメントした。
町田を通じては以下のように伝えている。
「応援してくださるみなさんにヒヤヒヤさせてしまったことも苦しい時間を過ごさせてしまったこともあったと思います。それでも、スタジアムだけでなく練習場にもたくさんの人が見にきてくれて声をかけてくださいました。本当に感謝しています!みなさんのおかげで頑張れました」
「そして、また一緒にプレーしたいと思わせてくれる選手にもたくさん出会えました。苦しかった時間の中で得たものは僕にとって、とても大きいものとなりました!3年間ありがとうございました!」
高橋は2023年に町田へ加入し、J2で28試合3得点を記録してJ1初昇格に貢献した。ただ出場機会が減った昨季途中に大分トリニータへ期限付き移籍し、その後町田に復帰するも今年7月から北九州へ期限付き移籍。北九州には清水エスパルスに所属した19年途中から21年までも育成型期限付き移籍していた。
町田を通じては以下のように伝えている。
「応援してくださるみなさんにヒヤヒヤさせてしまったことも苦しい時間を過ごさせてしまったこともあったと思います。それでも、スタジアムだけでなく練習場にもたくさんの人が見にきてくれて声をかけてくださいました。本当に感謝しています!みなさんのおかげで頑張れました」
「そして、また一緒にプレーしたいと思わせてくれる選手にもたくさん出会えました。苦しかった時間の中で得たものは僕にとって、とても大きいものとなりました!3年間ありがとうございました!」