12月14日、競馬を題材にしたTBSドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が最終回を迎えた。ドラマにまつわる「サイン馬券」がたびたびSNSをにぎわせている同ドラマだが、最終回にまつわるある「サイン」が放送終了後も話題となっている。

【画像】ロイヤルファミリー最終回で「幻覚が見えた人が……」 “芦毛の競走馬”に競馬ファンざわつく「何だろうと思ったらアレか！」

ドラマに登場した競馬関係者やエピソードにまつわる馬が重賞で勝利することもあった「ザ・ロイヤルファミリー」。最終回で描かれたのは年末のG1・有馬記念だ。2026年の有馬記念は12月28日の開催となっており、「ドラマのなかに今年の有馬記念の“サイン”があるのでは」といった声が数多く寄せられている状況だ。



【画像】「ザ・ロイヤルファミリー」に出演した妻夫木聡さんと松本若菜さん（画像はTBSドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」公式Instagramより引用）

ネットでは、作中の有馬記念での勝ち馬「ビッグホープ」の特徴をヒントに「アドマイヤテラ」を推す声の他、同じ日高の馬で個人馬主という点から「メイショウタバル」を有力候補に挙げる声が。

「ロイヤルファミリーのサインがあるとしたら、今年の有馬記念の天気は2018年以来の雨かなと思ったら現実になりそう そうなるといよいよメイショウタバルになってくる」「今年の有馬記念、ロイヤルファミリーのサイン馬券を買うとしたら、メイショウタバルしかおらんやろ」「ロイヤルファミリーは予言ドラマなので、有馬はタバルｏｒアドマイヤテラあたりか？そしてタバルが来年凱旋門勝つんすね。」「有馬記念、アドマイヤテラが１番枠に入ったら、それはサインと捉えていいのだろうか笑（ロイヤルファミリーの２０２５有馬記念勝ち馬、ビッグホープは１番枠の芦毛）笑」など、さまざまな予想が集まっている。