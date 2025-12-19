yutoriが新曲「数％のハッピーエンド」MV公開！舞台は“主役不在の誕生日パーティー”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

yutoriが、12月12日にリリースした新曲「数％のハッピーエンド」のMVを公開した。

■メンバーがパーティーで馬鹿騒ぎ

「数％のハッピーエンド」はアッパーなダンスロックビートに、リズミカルなパンチラインが利いた佐藤古都子の歌声が攻撃的かつ伸びやかに響く失恋ロックチューン。

もういない君にずっと縋り続ける、その恋愛の行く末はハッピーエンドかバッドエンドか。あまりに不安定でリアルな恋愛感情を、赤裸々に叫び、嘆く、yutoriの真骨頂ともいえる歌詞の世界観にも注目だ。

今回公開されたMVの舞台は“主役不在の誕生日パーティー”。来ることのない主役の到着を待ちわびる一方で、素知らぬ顔で我を忘れて宴に興じる面々をコミカルに映し出し、楽曲のもつ不安定な恋愛感情を映像表現に落とし込んだ作品になっている。ストイックな演奏シーンだけでなく、パーティーで馬鹿騒ぎをするあらたなyutoriメンバーの一面も楽しむことができる点もポイントだ。

■リリース情報

2025.12.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「数％のハッピーエンド」

