milet『葬送のフリーレン』第2期EDテーマ「The Story of Us」パッケージリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletの新曲「The Story of Us」が、2026年3月4日にCDシングルとしてリリースされることが決定した。

■パッケージ化を希望する声が非常に多く寄せられていた

「The Story of Us」は、2026年1月16日から放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。

アニメ初回放送日に配信リリースされることはすでに発表済みだったが、パッケージ化を希望する声が非常に多く寄せられ、このたびCDシングルとしての発売が決定。miletがパッケージ商品をリリースするのは、約1年ぶりとなる。

パッケージシングルの予約もスタート。収録内容などの詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Story of Us」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「The Story of Us」

■関連リンク

TVアニメ『葬送のフリーレン』番組サイト

http://frieren-anime.jp

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/