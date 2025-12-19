milet『葬送のフリーレン』第2期EDテーマ「The Story of Us」パッケージリリース決定
miletの新曲「The Story of Us」が、2026年3月4日にCDシングルとしてリリースされることが決定した。
■パッケージ化を希望する声が非常に多く寄せられていた
「The Story of Us」は、2026年1月16日から放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。
アニメ初回放送日に配信リリースされることはすでに発表済みだったが、パッケージ化を希望する声が非常に多く寄せられ、このたびCDシングルとしての発売が決定。miletがパッケージ商品をリリースするのは、約1年ぶりとなる。
パッケージシングルの予約もスタート。収録内容などの詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
■リリース情報
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「The Story of Us」
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「The Story of Us」
■関連リンク
TVアニメ『葬送のフリーレン』番組サイト
http://frieren-anime.jp
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/