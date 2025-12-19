¡Ö°¦¼Ö¤è¥´¥á¥ó¡¢¾è¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤¬Ä¾¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Êµì¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤ËÏ¯Êó¡ª¡¡¥Û¥ó¥À¤¬µì¼Ö¾è¤ê¤ò¥¬¥Á¤Ç½õ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë!!
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ÀäÈÇ¥Û¥ó¥À¤ÎÉôÉÊÉÔÂ¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬Àµ¼°ÂÐ±þ
¢£½ãÀµÉü¹ïÉôÉÊ¤ÈËÜ³Ê¥ì¥¹¥È¥¢¤òÃì¤È¤·¤¿Êñ³çÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
¢£½éÂåNSX¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë²ÁÃÍ°Ý»ý¤È·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë
ÀäÈÇ¥Û¥ó¥À¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¿·À©ÅÙ
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¤ä¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¸®ÊÂ¤ß¿·¼Ö²Á³Ê°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ëµì·¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤äNSX¤Ê¤É¤ÎÃæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÀäÈÇ¼Ö¼ï¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤·¤«¤â¥Û¥ó¥À¤Î¥¿¥¤¥×R·Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¥Ï¡¼¥É¤Ë¥·¥´¤«¤ì¤Æ¤¤¿¸ÄÂÎ¤âÂ¿¤¯¡¢³ÆÉôÉÊ¤Î¾ÃÌ×¤â·ã¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾ÃÌ×ÉôÉÊ¤Ç¤â½ãÀµ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥¢¤Ê¥Û¥ó¥À¡¦¥Þ¥Ë¥¢¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¡Ö¥´¥½¥¦¥À¥ó¥Ö¥Ò¥ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤â»üÁ±»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬Ï¯Êó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µì·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHonda Heritage Works¡Ê¥Û¥ó¥À ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉôÉÊ¤ÎÉü¹ï¶¡µë¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Honda Heritage Works¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÃì¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¸å¤Ë¶¡µë¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÉÊ¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë½ãÀµ¸ß´¹ÉôÉÊ¤ä½ãÀµÉü¹ïÉôÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸»º¡¦¶¡µë¤¹¤ë¡ÖHonda Heritage Parts¡Ê¥Û¥ó¥À ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥Ñ¡¼¥Ä¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÉôÉÊ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¶¡µë¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢µì·¿¼ÖÎ¾¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÅö»þ¤ÎÀÇ½¤ä¼Á´¶¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡ÖHonda Restoration Service¡Ê¥Û¥ó¥À ¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï²áµî¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖNSX¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥ó¡×¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½éÂåNSX¤òÂÐ¾Ý¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡Ö´ðËÜ¥ì¥¹¥È¥¢¡×¤È¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¡×¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸ò´¹¡¦ÅÀ¸¡¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Áõ¡¦ÆâÁõ¤Î»Ü¹©¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£»Ü¹©¤Ï½éÂåNSXÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆÊÌÚ¸©¹âº¬Âô¤ÎÀìÌç»ÜÀß¡ÖHonda ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥ï¡¼¥¯¥¹¹âº¬Âô¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤È»Ü¹©¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤ä²Á³Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Honda Heritage Parts¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÉôÉÊÉü¹ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éü¹ï¤ò´õË¾¤¹¤ëÉôÉÊ¤ò5¤Ä¤Þ¤Ç´õË¾ÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤Îµ¡¤Ë´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡µì·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ù±çºö¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ãÀµÉôÉÊ¶¡µë¤ÎÄ¹´ü²½¤ä¥ì¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¼ÖÎ¾²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ëHonda Heritage Works¤ÎÂ³Êó¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£