◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が19日に開幕。女子ショートプログラム（SP）で、五輪の代表切符を懸けて激しい火花を散らせた。

20番滑走の千葉百音（木下グループ）は、冒頭のフリップ―トーループの3回転ジャンプに成功。後半の3回転ルッツも着氷し、まとめた。会場のスタンディングオベーションには手を振って応えた。74.60点のアナウンスを見届けると、うなずいて納得した。

「全身全霊でいくしかない」と覚悟を示していた通り、気迫に満ちた演技を披露した。今季はGPシリーズで2連勝を飾ったが、GPファイナルはフリーで失速して5位。大会後は涙を流し「自分に悔しがる権利もないし、悔しがる時間もない」などと悲壮な思いを口にしていた。

グランプリファイナルの日本人選手上位2人に入った中井亜美（TOKIOインカラミ）、坂本花織（シスメックス）は一歩リード。3枠目を懸けた争いでは千葉の他に、渡辺倫果（三和建装・法大）、吉田陽菜（木下アカデミー）、住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）などが候補に挙がっている。

▽女子の五輪選考状況 日本は3枠で全日本選手権の優勝者が自動的に決まり、残る2人は総合的に選出。全日本の2、3位、GPファイナル上位2人（中井、坂本）、今季ベストスコア上位3人（坂本、中井、千葉）を満たす選手から2人目を決め、上記基準を満たして選考から漏れた選手と世界ランク上位3人（坂本、千葉、吉田）、日本連盟独自の今季国際競技会ポイント上位3人（中井、坂本、千葉）、今季の総合得点平均上位3人（坂本、中井、千葉）から残る1人を選ぶ。複数の基準項目で次点の渡辺、住吉も候補として挙がっている。