BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が18日に放送され、元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（55）がヤクルトでの現役時代に12年間チームメートだった後輩で元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）とともにゲスト出演。現役時代にチームメートだった「心優しい反逆児」な先輩について語った。

たくさんのライバルに勝つため、日頃から努力を重ねる選手たち。体格に恵まれないながら名選手になった宮本氏だが、「体デカくて努力されると困るんですよ」とまずは現役時代を振り返る。

「だいたい体デカい人っていつも優位に野球をやってきたんで、あんまり努力しない人っているんですよね。そこは何とかしたら勝てるんですよ。でも、努力されるともう（差が）ずーっとこのままなんで（追いつけない）」

ここで今回の番組MCを務めたオリックスファンのお笑いコンビ「ますだおかだ」岡田圭右（57）が「昨今、その傾向が多いでしょ。体デカいし努力する、みたいな」と口を挟むと、五十嵐氏は「大きい人が体うまく使いこなせるって、僕らの時代あんまりいなかったんですよ」とポツリ。その後も“デカい人”の話が続いた。

そして、岡田が「オリックスでは高橋デカね」と1メートル94の長身で「デカ」の愛称でファンにも親しまれた元オリックス、ヤクルトの高橋智氏（58）の名前を出し、「案外ホームラン打たへんかった。（バットを）短く持って二塁打が多かった」と口にした。

これに五十嵐氏が「デカさんは当たった時えげつなかった」と指摘。「当たった時はね」（岡田）「上に上がんないんだよね、あんまり。弾丸ライナー。上から叩き切るみたいな」（宮本氏）としばらく“デカさん”との思い出話に。

「あの人とかが今の野球うまくできてたら凄いバッターになってたでしょうね」（五十嵐氏）「ポテンシャルが凄かった。外国人やもん、ほぼ」（岡田）と会話が続くと、宮本氏は「ほんと心優しい反逆児」と表現。スタジオは爆笑に包まれた。

「メチャクチャ優しいんですよ」と続けた宮本氏によると「ボールが左中間飛ぶとメチャクチャ一生懸命追うんです。（左翼手で）追わない人、いるんですよ。センターが捕るな、とか。あの人、デカさんはもうメチャクチャ一生懸命追うんです。でも、コーチの言うことに“はあ？”みたいな」という現役時代の高橋氏。五十嵐氏も「そうだった、そうだった！そうだった！！！」と大笑いで同調した。

「なんか強い者には反抗しちゃって。でも、僕ら（後輩）にはメチャクチャ優しいんですよ」と宮本氏。五十嵐氏は「だから宮本さん、メチャクチャいじってましたもん、デカさんのこと。デカさんのほうが先輩ですよね。悪いぐらいいじってました」と当時を振り返った。

すると、宮本氏は「“デカさんついで”に言いますけど、西武球場って遠いんですよね、僕らが車で行くと。オープン戦ぐらいしかなかったんで、昔。交流戦ないんで。デカさん、すぐ“タイヤ、パンクした”っていうんです。絶対遅刻なんですよ、普通に。デカさんは“パンクしました”っていつもマネジャーに電話かかってきて。絶対パンクしてないなぁ…って」と笑わせた。

これには、とうとう岡田が「やめて！イメージがあんねん、俺には。オリックスおって…」と抗議。「ここ刈り上げ入れて、カッコ良かった」とかつてのヒーローに目をキラキラさせた。これには宮本氏も「昔の『ロッキー』のドラゴみたいな」と笑顔。心優しき反逆児だったデカさんのカッコ良さにも触れていた。