timelesz¤Î¸¶²Å¹§¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡Ø½éÎø·Ý¿Í¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ°§»¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¶¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¶¦±é¤ÎÂô¸ý°¦²Ú¤µ¤ó¡¢¥Ï¥Ë¥È¥éÇßÌÚ¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤Î²ÆÌÜÂç°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú timelesz ¸¶²Å¹§ ¡Û¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¡×Ìò¤Ê¤Î¤ËÀ¸Íè¤Î ‟¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¡É ¤Ç»£±Æ¤Ë¶ìÏ«¡¡¶¦±é¤Î·Ý¿Í¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¤è¡×
¸¶¤µ¤ó¤ÏÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢‟»£±Æ¤·¤¿¤Î¤¬1Ç¯È¾Á°¤Çº£Æü¤Þ¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤È¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¸¶¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤·Ý¿Í¡£±Ç²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥Ï¥Ë¥È¥éÇßÌÚ¤µ¤ó¤È¤ÎÌ¡ºÍ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï‟»£±Æ°Ê³°¤Ç·Î¸Å¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¶õ¤¯¤¿¤Ó¤ËÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìò¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡É¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¹ðÇò¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Ï¥Ë¥È¥éÇßÌÚ¤µ¤ó¤Ï‟¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¾Ð¤¤´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ý¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡É¤È¡¢¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤æ¤¨¤Ë¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶¤µ¤ó¤Ï‟°ì¸À°ì¶çºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤«¡£¡Ö¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Ï¥Ë¥È¥éÇßÌÚ¤µ¤ó¤«¤é‟¤ß¤ë¤ß¤ëÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡É¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø½éÎø·Ý¿Í¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö½éÎø¡×¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢‟ËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¿å¤ÎÅÔ¤Î¸î¿À ¥é¥Æ¥£¥¢¥¹¤È¥é¥Æ¥£¥ª¥¹¡Ù¤Ç¥é¥Æ¥£¥¢¥¹¤¬½÷¤Î»Ò¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¥µ¥È¥·¤È¥Á¥å¡¼¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢¥Þ¥¸¤Ç²¶¤Î½éÎø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Ç®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
