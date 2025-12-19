Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

Â¾¿Í¤Î¸ýºÂ¤ËÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢°ãË¡¤Ë³ô¤òÇä¤êÇã¤¤¤·¤¿¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î¥ê¥ó¡¦¥·¥ó¥Ï¥¤Èï¹ð¤Ç¤¹¡£

ÆÃÁÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ê¥óÈï¹ð¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÂ¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤ËÉÔÀµ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î³ô¤ÎÁê¾ì¤òÁà½Ä¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆÃÁÜÉô¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

°ìÊý¡¢¥ê¥óÈï¹ð¤È¤È¤â¤Ë·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î40Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡×¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£