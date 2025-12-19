STARGLOWメンバーのクリエイティビティにフォーカスしたYouTube企画「SG LAB」の第2弾映像が公開された。

第2弾では、メンバーのRUIが、ビリー・アイリッシュの楽曲「you should see me in a crown」に乗せてパフォーマンスを披露。原曲の持つダークで張り詰めた世界観を、自身の表現力で再構築し、RUIならではの存在感を際立たせる映像作品に仕上がっている。

演出および振り付けは、s**t kingzのNOPPOが担当。映像監督のte2taとともに、RUIの持つミステリアスな魅力を引き出し、妖艶な照明演出の中で踊る姿をワンカットで収めた。緊張感と没入感が共存する映像表現により、楽曲の世界観とRUIの存在感が強く印象づけられる。

Debut Single「Star Wish」

2026.01.21 Release

予約・購入：https://STARGLOW.lnk.to/StarWish

＜STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)＞

2026年1月31日(土)

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年2月1日(日)

OPEN 13:00 / START 14:00

OPEN 17:00 / START 18:00

https://starglow.tokyo/news/live/306/