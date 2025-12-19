I Don’t Like Mondays.¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«
¢£¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯12·î10Æü¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://idlms.lnk.to/nosadlovesongs
¢£¡ãWinter Showcase ¡ÈÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ÉÌë¡äÄÉ²Ã¸ø±é
¡¦Âçºå¸ø±é
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÂçºåSHOVEL
³«¾ì/³«±é¡§17:30/18:00
¡¦µþÅÔ¸ø±é
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡ÛEN-LAB.
³«¾ì/³«±é¡§17:30/18:00
¡¦Ì¾¸Å²°¸ø±é
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡ÛRAD NINE
³«¾ì/³«±é¡§17:30/18:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Í½Äê
¡ÚDress code¡ÛBlack
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://fanicon.net/tours/3009/4311
