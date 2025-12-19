花冷え。、新作EP「HOT TOPIC」から「ICONIC」先行配信＋＜春の大解放祭 2026＞日程・会場を発表
花冷え。が、2026年1月28日(水)にリリースする最新EP「HOT TOPIC」の収録内容と、収録曲「ICONIC」の先行配信を発表した。「ICONIC」は1月9日(金)より配信開始となる。
EP「HOT TOPIC」には全5曲を収録。初回生産限定盤には、2024年に開催された「ぶっちぎりJAPAN TOUR 2024」Zepp Shinjuku公演のライブ映像が収録される。あわせて、CD購入者向けの店舗別特典内容も公開された。
本作は、“ジャパンカルチャーの発信”をテーマに掲げ、ラウドロック／メタルコアを基盤としながら、予測不能な展開・ポップな要素・鋭利なシャウトが混在した、花冷え。ならではの世界観を凝縮した1枚。数々の海外フェスやヘッドライナーツアーで培った経験が色濃く反映された作品だ。
先行配信される「ICONIC」は、“I am me, iconic, you know” のフレーズが象徴する〈自分らしさ〉をテーマに掲げた1曲。鋭さと可愛さを同時に弾けさせる、花冷え。らしいハイブリッドなサウンドで、ジャパンカルチャー×ラウドロックの新たな可能性を提示する作品となっている。
さらに、花冷え。が毎年開催する主催イベント「花冷え。pre. 春の大解放祭2026」の開催情報も発表された。2026年5月10日(日)にKT Zepp Yokohamaでの開催となる。出演アーティストは後日発表予定で、チケットのファンクラブ先行は12月23日(火)21時からスタート。
また、2026年1月にはハワイ単独公演、2月には日本国内全国ツアー、3月からは全21公演におよぶ北米ヘッドライナーツアー＜HANABIE. NORTH AMERICA TOUR 2026＞の開催も決定しており、花冷え。は国内外をまたいだ精力的な展開を続けていく。
■EP「HOT TOPIC」
2026年1月28日(水)発売
・初回生産限定盤【CD+BD】ESCL-6187〜6188 ￥5,500（税込）
・通常盤【CD only】ESCL-6189 ￥2,000（税込）
予約URL：https://erj.lnk.to/OrhLC0
■CD収録内容：
1. ICONIC
2. Spicy Queen
3. トキメキAbout you
4. GIRL’S TALK
5. はなびえんちゃん。のテーマ
■初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容：
「ぶっちぎりJAPAN TOUR 2024」Zepp Shinjuku公演ライブ映像
1.O・TA・KUラブリー伝説
2.ぶっ壊す！
3.NEET GAME
4.ぶっちぎり東京
5.超次元ギャラクシー
6.我甘党
7.GIRL’S TALK
8.GAMBLER
9.Warning!!
10.メタ盛るフォーゼ！
11.令和マッチング世代
12.TOUSOU
13.ドラスティック・ナデシコ
14.いとをかしMyType
15.L.C.G
16.お先に失礼します。
17.今年こそギャル〜初夏ver.〜
18.Want to TIE-UP
■店舗別特典内容
・花冷え。応援店 ・・・ オリジナルステッカー
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
・楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル
・セブンネットショッピング ・・・ オリジナル缶バッジ
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード
・ネオウィング ・・・ オリジナルましかくブロマイド
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
■＜花冷え。pre.春の大解放祭 2026＞
2026年5月10日(日)KT Zepp Yokohama
出演者：花冷え。 / 他後日発表
■チケットファンクラブ先行：2025年12月23日(火)21時〜2026年1月12日(月・祝)23:59
花冷え。Official Fan Club「HANAbee.mania」入会はこちらから：https://hanabeemania.jp
■海外ライブ
2026年1月10日(水) HANABIE. Hawaii Show - THE REPUBLIK（ハワイ）
■＜HANABIE. 2026 NORTH AMERICA TOUR＞
2026年3月13日(金) Boston, MA - Big Night Live（アメリカ）
2026年3月14日(土) New York, NY - Brooklyn Bowl（アメリカ）
2026年3月15日(日) Silver Spring, MD - The Fillmore（アメリカ）
2026年3月17日(火) Montreal, QC - Beanfield Theatre（カナダ）
2026年3月18日(水) Toronto, ON - Danforth Music Hall（カナダ）
2026年3月20日(金) McKees Rocks, PA - Roxian Theatre（アメリカ）
2026年3月21日(土) Philadelphia, PA - TLA（アメリカ）
2026年3月23日(月) Raleigh, NC - The Ritz（アメリカ）
2026年3月24日(火) Atlanta, GA - Buckhead Theatre（アメリカ）
2026年3月25日(水) Orlando, FL - House of Blues（アメリカ）
2026年3月27日(金) Cleveland, OH - House of Blues（アメリカ）
2026年3月29日(日) Detroit, MI - St. Andrews（アメリカ）
2026年3月30日(月) Chicago, IL - House of Blues（アメリカ）
2026年4月1日(水) Minneapolis, MN - The Fillmore（アメリカ）
2026年4月3日(金) Dallas, TX - House of Blues（アメリカ）
2026年4月4日(土) Houston, TX - House of Blues（アメリカ）
2026年4月6日(月) Austin, TX - Emo’s（アメリカ）
2026年4月7日(火) Phoenix, AZ - Van Buren（アメリカ）
2026年4月9日(木) San Diego, CA - House of Blues（アメリカ）
2026年4月10日(金) San Francisco, CA - August Hall（アメリカ）
2026年4月11日(土) Los Angeles, CA - Belasco（アメリカ）
■国内ライブ
■＜もしかして！今年こそジャパンTour 2026＞
2026年2月7日(土) 福岡県・福岡DRUM LOGOS OPEN/START 17:00/18:00
2026年2月14日(土) 大阪府・GORILLA HALL OSAKA OPEN/START 16:00/17:00
2026年2月15日(日) 愛知県・DIAMOND HALL OPEN/START 17:00/18:00
2026年2月22日(日) 宮城県・仙台Rensa OPEN/START 16:00/17:00
2026年2月23日(月・祝) 東京都・Zepp Haneda (TOKYO) OPEN/START 17:00/18:00
チケット各プレイガイド2次先行：12/6(土)12:00〜12/21(日)23:59
チケット申し込みはこちらから：https://hanabie.jp/live/in.html?liveid=54176
※プレイガイドの注意事項をご確認の上お申し込みください。
■その他国内ライブ
2026年1月19日(月) Dizzy Sunfist “THIS IS OUR RIOT”2025-2026@水戸LIGHT HOUSE
2026年2月1日(日) ブクロックフェスティバル2026@GOLILLA HALL OSAKA
2026年2月7日(土)・8日(日)BLARE FEST. 2026@ポートメッセなごや
▼ライブの詳細は下記オフィシャルHPから
https://hanabie.jp/live/
