■EP「HOT TOPIC」

2026年1月28日(水)発売

・初回生産限定盤【CD+BD】ESCL-6187〜6188 ￥5,500（税込）

・通常盤【CD only】ESCL-6189 ￥2,000（税込）

予約URL：https://erj.lnk.to/OrhLC0

■CD収録内容：

1​. ICONIC

2​. Spicy Queen

3​. トキメキAbout you

4​. GIRL’S TALK

5​. はなびえんちゃん。のテーマ

■初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容：

「ぶっちぎりJAPAN TOUR 2024」Zepp Shinjuku公演ライブ映像

1​.O・TA・KUラブリー伝説

2​.ぶっ壊す！

3​.NEET GAME

4​.ぶっちぎり東京

5​.超次元ギャラクシー

6​.我甘党

7​.GIRL’S TALK

8​.GAMBLER

9​.Warning!!

10​.メタ盛るフォーゼ！

11​.令和マッチング世代

12​.TOUSOU

13​.ドラスティック・ナデシコ

14​.いとをかしMyType

15​.L​.C​.G

16​.お先に失礼します。

17​.今年こそギャル〜初夏ver​.〜

18​.Want to TIE-UP

■店舗別特典内容

・花冷え。応援店 ・・・ オリジナルステッカー

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナル缶バッジ

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード

・ネオウィング ・・・ オリジナルましかくブロマイド

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。