桃月なしこが、12月15日発売の「ヤングキングBULL」の表紙に登場。アザーカットが4枚公開された。

桃月なしこは、2026年1月7日（水）深夜0時より放送開始となるテレビ大阪の地上波連続ドラマ『令和に官能小説作ってます』で、主人公・大泉ましろ役で地上波連続ドラマ初主演が決定。MBS／TBSドラマ『灰色の乙女』、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』、BS松竹東急・水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』、FOD／フジテレビ『エリカ』など、話題作への出演が続いている。また、日本テレビ・ショートドラマ『セイサイのシナリオ』では、主人公・大鳥明日実役を務めるなど、多方面で存在感を発揮している。

さらに、2025年3月20日に関西テレビで放送され、世界配信も行われているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』への出演に加え、宣伝大使も務める現在放送中のTVアニメ『不器用な先輩。』では、ゲスト声優として秋月ナシコ役を担当するなど、ドラマ・映像作品のみならず、声優分野においても精力的に活動している。

桃月なしこ コメント

◆ヤングキングBULL表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

2025年を締めくくる最後の号に表紙を飾らせていただけて、とても光栄です！

しかも、年明け一発目の号も表紙を飾らせていただけるということで、2号連続表紙となり、本当にうれしく思っています！

◆今回はどのような撮影でしたか？

今回のテーマは「桃月・極め月」となっているらしいですが私もよく分かりません笑

いつもお世話になっているカメラマンさんが毎回オリジナルソングを作ってきてくれるのですが笑

その歌詞に「桃月・極め月」って入ってたような… めっちゃ面白い曲なんでいつか皆さんにも聞かせたいです笑

◆1月7日から放送の地上波連続ドラマで主演出演が決定し、また、12月12日からは桜庭玲子役で出演されているFOD SHORTにて「そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー」が配信されましたがいかがですか？

さらに今は、京都で「NINJA WARS」の撮影も行っていて、最近は演技のお仕事が増えてきて、本当に嬉しいです！

『令和に官能小説作ってます』では、地上波連続ドラマでの初主演ということでプレッシャーもありましたが、かなり面白い作品に仕上がっていると思います！

どの作品も、スタッフさんやキャストさんが本当に素敵な方ばかりで、時間に追われながらも楽しく撮影をさせていただいています！

毎現場、「いい環境でお仕事ができているな」と実感しています！

「そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー」は現在配信中で、そのほかの作品は来年の公開になりますが、どの作品でも違った桃月なしこを観ていただけると思います！

ぜひすべての作品を楽しんでいただき、年末年始を過ごしてもらえたら嬉しいです！

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんが応援してくださるおかげで、こうして2号連続表紙、しかも1年の最後と最初という記念すべき号の表紙を飾らせていただくことができています！

最近は演技のお仕事も増え、毎日とても充実した日々を送れていますが、これもすべて応援してくださる皆さんのおかげだと思っています！

2026年もさらに活躍できるよう頑張りますので、引き続き応援していただけたらうれしいです！

©ヤングキングBULL

カメラマン：LUCKMAN

