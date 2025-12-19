¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBAND-MAID¡¢2025Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¨¡¨¡¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®½Ï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÀöÎý
¤É¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤ä¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï½ù¡¹¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¸Â³¦ÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀöÎý¤Î²áÄø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ®½Ï¡¢¿¼²½¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£12·î7Æü¡¢Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇBAND-MAID¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¤ªµë»Å¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÌÜ·â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
BAND-MAID¤Î2025Ç¯¤Ï¡ÖZen¡×¡¢¡ÖReady to Rock¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖWhat is justice?¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¤Î3¶ÊÏ¢Â³¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Îµ©Í¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³Æ¶Ê¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·Á¯¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤òµâ¤ß¤Ê¤¬¤éµî¤ë10·î22Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÇ¿·EP¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î³ÈÄ¥Ã¼»Ò¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤¦¤·¤¿ÁÏºî³èÆ°¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥¢¡¼¤â½ÅÁØÅª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç5¿Í¤Ï¼«¤éÀßÄê¤·¤¿ÊÉ¤òÈô¤Ó±Û¤¨Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¶ÚÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌë¤Î¤ªµë»Å¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
³«±éÄê¹ï¤Î¸á¸å5»þ¤ò7Ê¬¤Û¤É²á¤®¤¿º¢¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ï°ÅÅ¾¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇBGM¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿MUSE¤Î³Ú¶Ê¤¬»ß¤ß¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Ö¢É÷¤Î¤è¤¦¤ËÀß¤¨¤é¤ì¤¿10ÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡ãBAND-MAID TOUR 2025¡ä¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¤½¤ì¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀïÆ®ÂÖÀª¤ÎÀ°¤Ã¤¿5¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Á®¸÷¤Î¤è¤¦¤ÊKANAMI(Gt.)¤Î¥®¥¿¡¼¤ËÂ³¤¡¢ÍëÌÄ¤Î¤´¤È¤AKANE(Dr.)¤Î¥É¥é¥à¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖReady to Rock¡×¤À¡£
¤³¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ö¥á¥¤¥É¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë5·î10Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢6·î28Æü¤ÎÀçÂæ¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆFIRST ROUND¤¬½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¡¢7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿SECOND ROUND¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¤¢¤¿¤ë10·î24Æü¤ËFINAL ROUND¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ÖReady to Rock¡×¤Ï¡¢FIRST ROUND°ÊÍè¤º¤Ã¤È¤ªµë»Å¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¶Ê¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«1¥õ·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥»¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÁÊµáÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤ªµë»Å¤ÎËë³«¤±¤ÈÆ±»þ¤ËÂç´Ñ½°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¬¤¹þ¤ß¡¢¹ç¾§¤µ¤»¤ë¶Ê¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¸úÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¼«ÂÎ¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¤¤«¤Ë½¼¼ÂÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤Î¡ÖReady to Rock¡×¤¬ÃåÃÏÅÀ¤Ë»ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ÏKANAMI(G)¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¥®¥å¥ï¡¼¥ó¤ÈÓ¹¤ê¤ò¤¢¤²¡¢¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖSUPER SUNSHINE¡×¤Ø¤ÈÀãÊø¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë½øÈ×¤«¤é¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£¤½¤Î¸å¤â¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»¦¶Ê¤¬Â³¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖZen¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬½ªÎ»¡£¤½¤ó¤Ê½øÈ×5¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ½ª¤¨¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÄË²÷¤Ê½¼Â´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡¢¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ª¾îÍÍ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Ý¡£¡ãBAND-MAID TOUR 2025¡ä¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ã¤Ý¡¼¡ª¡¡´ò¤·¤¤¤³¤È¤ËËÜÆü¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¡¼¡ª¡×
¾®È·¥ß¥¯(G, Vo)¤Î°§»¢¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢º£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤BAND-MAID¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªµë»Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤Ìë¤Ë¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Ý¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëÎ®¤ì¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ÇÇúÎö¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖWhat is justice?¡×¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç°ìÏ¢¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê3¶Ê¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤Þ¤À¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é4¥õ·îÈ¾¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤¹¤Ç¤Ë½ÏÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¹â²»Éô¤Ç¤Î²Î¾§¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯Æñ½ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎSAIKI(Vo)¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤Ï¶õ´Ö¤òÀÚ¤êÎö¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤Î¤¢¤êÊý¤¬¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£AKANE¤¬¾Ð´é¤Ç¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¥Ó¡¼¥È¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼êÂ¦¤Ç¤ÏMISA(B)¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¦¤Í¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¾å¼êÂ¦¤Ç¤Ï¾®È·¥ß¥¯¤¬ÀÚ¤ìÌ£¤Î¤¤¤¤¥ê¥Õ¤ò¹ï¤à¡£¤¹¤ë¤ÈÃæ±û¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿KANAMI¤¬¥¸¥ã¡¼¥ó¤È¥®¥¿¡¼¤òÁß¤ÌÄ¤é¤·¡¢¼¡¤Ê¤ë¡ÖShambles¡×¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËBAND-MAID¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Èµ¡Ç½À¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆóÈÖÌÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢BAND-MAID¤Î²»³ÚÅª¤ÊÂ¿ÌÌÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤È¤Ë¾®È·¤¬Æü¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤È¤ë¡ÖBrightest star¡×¤ò·Ð¤Æ¡ÖThe one¡×¤«¤é¡ÖSION¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´º¤¨¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿±é½Ð¤¬¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃúÇ«¤Ê±éÁÕ¤È²Î¾§¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥º¥à¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¿Ù¤µ¡¢KANAMI¤Î¥®¥¿¡¼¥ï¡¼¥¯¤¬¤¤é¤á¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®È·¤Î¹ï¤à¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥Õ¤Î¸úÎÏ¤¬³Æ¶Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÝÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£1¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥É¥é¥ÞÀ¤¬Ç»¸ü¤Ê¡ÖForbidden tale¡×¡¢SAIKI¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤ËÂç¤¤Ê¹ç¾§¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öendless Story¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤â¤Ï¤ä¡ÖÂç¿Í¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¯À®Ä¹²áÄø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®½Ï¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÀöÎý¤Î²áÄø¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¡Öendless Story¡×¤Î¹ç¾§¤ò¼õ¤±¤ÆSAIKI¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Î¤¨¤ë¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¸ª¤âÏÓ¤âÉ¨¤â¹¢¤â½ý¤á¤Æµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÄ©È¯¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤È¾®È·¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤ªµë»Å¤Ë¤ª¤±¤ë±éÁÕÃæ¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖBAND-MAID¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê´·¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤ªµë»Å½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆBAND-MAIDÆÃÍ¤Î¤³¤¦¤·¤¿°ìÌÌ¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¶Ã¤¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íËÍ¼«¿È¤âºÇ½é¤ÏÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤·¡¢½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¾®È·¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¡ÖËÜÅö¤Ë¡È¤Ý¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤È¸ýÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¤ªµë»Å¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿BAND-MAID¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÍ¼°¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£SAIKI¤È¾®È·¤¬´Ë¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÂ¾3¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢MISA¤¬´Ì¥Ó¡¼¥ë¤Î³«Éõ²»¤ò¸ý¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡È´·¤ì¡É¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤´¤ß·Ï¤Î¶õµ¤¤¬±éÁÕÃæ¤Ë¤Ï³§Ìµ¤À¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤·¤«¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæÈ×¤Ë¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¼«¿È¤âÄ¥¤ê¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤«¤é°ìÃ¶²òÊü¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ëµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò·Ð¤¿¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¸åÈ¾¤ÎËë³«¤±¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖLock and Load¡×¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Öwithout holding back¡×¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¶Ê¤Î2Ï¢È¯¡£¤·¤«¤â°ÊÁ°¤Ê¤é¤Ð¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿SAIKI¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸°È×¤òÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤Î¡ÖLock and Load¡×¤Ç¤ÏÈà½÷¤¬¥¡¼¥Ü¡¼¥É±éÁÕ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿²»³ÚÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¥Ð¥ó¥É¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡ÖReady to Rock¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥í¥Ã¥¯¤Ï½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤·¤Æ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±ºîÉÊ¤ÈBAND-MAID¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ê¤É¤â»²¾È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬¥Ð¥ó¥É¤ä²»³Ú¤ÎÇ§ÃÎÅÙ³ÈÂç¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡¢È¯Å¸À¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤·¡¢BAND-MAID¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î2025Ç¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¥á¥¤¥É¤ÎÆü¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÈÖ³°ÊÔ¤ªµë»Å¤ä¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Î¤ªµë»Å¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥Ä¥¢¡¼ËÜÊÔ¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥á¥É¥ì¡¼±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤ä³Æ¶Ê¤Î·Ò¤®¤Ë¤â³Î¼Â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³¤ò¡¢Ã±½ã¤ËÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢BAND-MAID¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤À®Ä¹¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¶ÃØ³¤Î¥¤¥ó¥¹¥È2Ï¢È¯°Ê¹ß¤â¡¢5¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£¡ÖToi et moi¡×¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î10ÌÌ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸÷¤ÎÝ£¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î±éÁÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¼Â¸³Åª¤À¤Ã¤¿¡ÖDilly-Dally¡×¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÍÙ¤é¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªµë»Å¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉ÷·Ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ú¶Ê¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç´°À®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖUnleash!!!!!¡×¡¢¡ÖNO GOD¡×¤«¤é¡ÖMagie¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ½°¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¥á¥ó¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤Ø¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£BAND-MAID¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¤±¤É¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¤«¡©¡¡¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦SAIKI¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖHATE?¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î²¹ÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¡ÖHATE?¡×¤Ë¤â¡¢Â³¤¯¡ÖDOMINATION¡×¤Ë¤â¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß·Á¤Î¤ªµë»Å»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¶Ê¤¬ÃåÃÏÅÀ¤Ø¤È»ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¤ÏSAIKI¤Î¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¿´î¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡ÖChoose me¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢10ÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÇòÃÏ¤Ë¹õ¡¢¹õ»ú¤ËÇò¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤¬Éâ¤«¤Ö¡£Å´ÈÄÃæ¤ÎÅ´ÈÄ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿SAIKI¤¬¡Ö¼¡¤Ç¥é¥¹¥È¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤Ã¤È¹Ô¤±¤ë¤«¡©¡¡½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«¡©¡×¤ÈÀðÆ°¤¹¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤ÎÀÅ¼ä¤ò¶´¤ó¤Ç¡ÖPresent Perfect¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ØSCOOOOOP¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Öº£¸½ºß¤ÎBAND-MAID¤Ê¤ê¤Î¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¡£¿·¤¿¤ÊÌ¾»É¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¶Ê¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎÌë¤Î¤ªµë»Å¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿5¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃ£À®´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¸½ºß´°Î»¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤ÇÄù¤á³ç¤é¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤«¤é¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤È5¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç´Ñ½°¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ÎÌë¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ª¾îÍÍ¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢SAIKI¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÍèÇ¯¤â¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¤è¡ª¡¡³Ú¤·¤¤·Ê¿§¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤è¤¦¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤ë¼Ô¤¬Æ±Ë¦¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤²³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËËÍ¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ï¾®È·¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¢¤´¼ç¿ÍÍÍ¤ª¾îÍÍ¡£¤Þ¤¿¤ªµë»Å¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Ý¡£BAND-MAID¤Ç¤·¤¿¤Ã¤Ý¡ª¡¡¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤Ã¤Ý¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤Î°§»¢¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢5¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¾Ã¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«±é»þ¤«¤é2»þ´Ö20Ê¬¤Û¤É¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾ìÆâ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¤Ï2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä³Î¼Â¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤â¼ª¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤ÊÈôÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿BAND-MAID¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÃÏ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼¡¸µ¤ÎÀ®Ä¹¤ä¿Ê²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤µ¤é¤Ëº¬¤ò¿¼¤¯¿¤Ð¤·¡¢´´¤òÂÀ¤¯¤·¡¢»Þ¤ò¹¤²¤Ê¤é²Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£2026Ç¯¤â¤½¤ÎÀè¤â¡¢BAND-MAID¤Ï²æ¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê»É·ã¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤éÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆÃ¥À¥Í¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤¤ëÆü¤ÎÅþÍè¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÁýÅÄÍ¦°ì
¼Ì¿¿¡ý°ËÅì¼Âºé
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.Ready to Rock
2.SUPER SUNSHINE
3.Protect You
4.alone
5.Zen
6.What is justice?
7.Shambles
8.you.
9.Brightest star
10.The one
11.SION
12.Forbidden tale
13.endless Story
14.Lock and Load(inst)
15.without holding back(inst)
16.Toi et moi
17.Dilly-Dally
18.Unleash!!!!!
19.NO GOD
20.Magie
21.HATE?
22.DOMINATION
23.Choose me
24.Present Perfect
BAND-MAID TOUR 2025 ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
https://lnk.to/BAND-MAID_TOUR_2025
¢£¡ãBAND-MAID WORLD TOUR 2026¡ä
³«ºÅÃÏ¡§ASIA¡¢EUROPE¡¢NORTH AMERICA
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bandmaid.tokyo/contents/1019187
¢£¡ãBAND-MAIDÈÖ³°ÊÔ¤ªµë»Å ¡ÈSessions Selection¡É¡ä
2026Ç¯2·î11Æü(½Ë¿å)¡¦LINE CUBE SHIBUYA
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¦¤Ê¤ó¤ÐHATCH
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¤ªÌÁ¼çÍÍ(¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö)ºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î7Æü(Æü)21:00¡Á12·î21Æü(Æü)23:59
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bandmaid.tokyo/contents/1020038
