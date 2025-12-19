yutoriが、12月12日リリースの新曲「数％のハッピーエンド」のミュージックビデオを公開した。

2025年のラストシングル「数％のハッピーエンド」はアッパーなダンスロックビートに、リズミカルなパンチラインと佐藤古都子の歌声が攻撃的かつ伸びやかに響く失恋ロックチューンだ。もう居ない君にずっと縋(すが)り続ける恋愛の行く末は、果たしてハッピーエンドかバッドエンドか。不安定な恋愛感情を赤裸々に叫び嘆くyutoriの真骨頂ともいえる歌詞の世界観にも注目が集まるところ。

公開されたミュージックビデオの舞台は”主役不在の誕生日パーティー”だ。来ることのない主役の到着を待ちわびる一方で、素知らぬ顔で我を忘れて宴に興じる面々をコミカルに映し出すなど、楽曲のもつ不安定な恋愛感情を映像表現に落とし込んだ仕上がりとなった。ストイックな演奏シーンだけでなく、パーティーで馬鹿騒ぎをするyutoriメンバーの新たな一面も垣間見れる映像となっている。

＜yutori ONEMAN TOUR 2026＞は3月28日の福岡・DRUM Be-1を皮切りに、関東圏自身最大キャパとなる6月7日の神奈川・KT Zepp Yokohamaファイナルを含む全公演ワンマンライブとなるもの。チケットの最速オフィシャル先行受付は12月21日23:59まで。

https://youtu.be/tc_xjBaCxKI

■＜yutori ONEMAN TOUR 2026＞

3月28日(土) 福岡 DRUM Be-1

3月29日(日) 広島 SIX ONE Live STAR

4月04日(土) 香川・高松 DIME

4月18日(土) 新潟 GOLDEN PIGS RED

5月09日(土) 北海道・札幌 SAPPORO SPiCE

5月17日(日) 宮城・仙台 darwin

5月30日(土) 大阪 GORILLA HALL

5月31日(日) 愛知・名古屋DIAMOND HALL

6月07日(日) 神奈川・KT Zepp Yokohama

https://w.pia.jp/t/yutori2026/

