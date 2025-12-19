「アウター2着目」買うなら“ネイビー”！【GU】40・50代のスタメン候補！「優秀コート」

まだまだ続く寒い冬の気分をリフレッシュしたいなら、2着目のアウターを迎えてみても良いかも。今回紹介するのは、きちんと感も抜け感も演出できるネイビーのコートです。やわらかそうな素材感で高見えも狙える、【GU（ジーユー）】のメルトンコート。落ち着きのあるネイビーなら、40・50代の着こなしにも馴染みつつ、おしゃれの鮮度を高めてくれそうです。

きれいめにもカジュアルにもハマるバランスの良さが魅力

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

襟とロング丈が端正な印象をもたらしてくれる一着。ほんのりコクーンシルエットで今っぽく、きれめながらカジュアルにも使えるのが魅力です。優しく色づくネイビーを選べば、黒より重くならず、あらゆるコーデに自然と馴染んでくれそう。「膨らみのあるニードルパンチ加工を施したやわらかい素材」と公式サイトでも紹介されるように、軽やかに羽織れそうなところも嬉しいポイントです。

襟のデザインや共布ベルトでアレンジも楽しめる！

襟は立てても寝かせてもサマになり、印象チェンジが簡単に楽しめます。付属の共布ベルトでウエストマークすれば、スタイルアップも狙えます。気分や気温に合わせてアレンジできるから、手持ちアイテムと合わせるだけでコーデの幅が広がりそう。合わせやすさのあるネイビーなので、柄ストールでアレンジを加えたり、ブラウンなどの流行色を小物で足すのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M