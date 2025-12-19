¡ÚÀ¾Éð¡ÛÍ¿ºÂ³¤¿Í¤¬¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°µð¿Í¡¦¹â¶¶Îé¤ÎÆþÃÄ¤ò´¿·Þ¡Ö£²¿Í¤Ç¤·¤ì¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼±¦ÏÓ¡¦Í¿ºÂ³¤¿ÍÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢£±£¶Æü¤ËÍèµ¨¤Î°éÀ®Áª¼ê·ÀÌóÄù·ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Á°µð¿Í¡¦¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÆþÃÄ¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¼«¼çÎý¤ò¹Ô¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£¹â¶¶¤È¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï£Ä£å£Î£Á¡¦ÃæÀîñ¥¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦²¼Àî¤È£´¿Í¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ÖÊÁ¡£´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÅêË¡¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¸À¤¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬£±¿ÍÁý¤¨¤¿¡££²¿Í¤Ç¤·¤ì¤Ã¤È¶ù¤Ã¤³¤Î¤Û¤¦¤Ç¡Ê²ñ¹ç¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦Æü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö£±µåÃÄ¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼£²¿Í¡×¤Ïµå³¦¤Ç¤â¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÏËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¶¥¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¼þ¤ê¤ÏÈæ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È´¶³Ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÃç´Ö¡×¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¹â¤á¤¢¤¤¡¢º£µ¨£µ°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤Ø¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³Ð¸ç¤À¡£