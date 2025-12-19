YOAKE¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¡£¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö26¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
YOAKE¤¬26¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö26¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¶¦¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¤Ï12·î26Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
YOAKE¤Ï¡¢³Ú¶ÊËè¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2020Ç¯12·î¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£2022Ç¯4·îÇÛ¿®¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Í¤§¡×¤¬TikTok¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£Îø°¦¤Î²Î»ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î»Å³Ý¤±¤ò»Ü¤¹¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£26th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö26¡×
2025Ç¯12·î26Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®URL¡§https://yoake.lnk.to/twenty-six
