£µ£¹ºÐ¡¦£Ò£É£Ë£Á£Ã£Ï¡¢¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ò£É£Ë£Á£Ã£Ï¡Ê£µ£¹¡Ë¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö£±£°Ê¬¤Ç£±Æü¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¡µ×¡¹¤Ë³¤¤ò¸«¤Æ¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤Ê¤¡¡¼¡¡Âç»ö¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤µ¡×¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ÖËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¡Ö°ìÈÖìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èþ¡¡¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËåºÎï¤À¤«¤é¡¡°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ê²£´é¡×¡Ö¤Ê¤¼¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¦½÷À¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£