紫 今、最新曲「天獄と地極」MV公開。CLAN QUEEN yowaが出演、マイが監督
紫 今がCLAN QUEEN yowaをフィーチャリングに迎え12月10日(水)にリリースした最新曲「天獄と地極」のMVを公開した。
MVはCLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活躍するマイが監督を担当。作品には紫 今のみならず、ボーカルとして楽曲に参加するCLAN QUEEN yowaも出演。“天獄”と“地極”のそれぞれに化けた紫 今とyowaを映し出すアグレッシブなビデオとなった。
紫 今 feat. yowa「天獄と地極」
2025年12月10日(水)配信リリース
配信：https://lnk.to/Hell_and_Heaven
＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞
大阪公演
開催日:3月21日(土)
場所:Yogibo META VALLEY
開場/開演:17:00/18:00
出演:紫 今・Lavt
名古屋公演
開催日:3月22日(日)
場所:ell.FITS ALL
開場/開演:17:30/18:00
出演:紫 今・Dannie May
東京公演
開催日:3月29日(日)
場所:渋谷 CLUB QUATTRO
開場/開演:17:00/18:00
出演:紫 今・TOOBOE
