¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î½»Ã«°ÉÆà¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£±£²·î£±£¸Æü¤Ï¤Ñ¤ó¤Á¤ã¤ó ¤Î£µ£°ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡Áº£Ç¯¤â²ÈÂ²£´¿Í¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡È¾À¤µªÀ¸¤¤¿¤Î¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²£´¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Ç£µ£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·ò¹¯Âè°ì¤ÇÌµÍý¤»¤º¤Ë¤ª»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¼¡×¤ÈÉ×¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¡ÂÎÄ´Êø¤µ¤º¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Û¡¼¤ó¤È²Ä°¦¤¤É×ÉØ¡õ¤´²ÈÂ²¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´°÷¤¬´é¤Ë¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½»Ã«¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó£È£Ç¤È£²£°£°£¶Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢£°£¸Ç¯£··î¤ËÄ¹ÃË¡¢£±£±Ç¯£µ·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£º£·î£±£°Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±£¸Æü¤Ë·ëº§£±£¹Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£