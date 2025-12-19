Ｊ２熊本は１９日、ＦＷ神代慶人（１８）がドイツ１部フランクフルトへ完全移籍すると発表した。神代はクラブを通じて「今回の移籍はとても難しい決断でしたが、自分の夢を達成するために移籍という決断をしました。これからはアカデミー選手の目標となれるように世界で闘ってきます」とコメントした。

下部組織在籍中の２０２３シーズン終了後にプロ契約を結ぶと、昨年３月２０日の仙台戦で１６歳４か月の若さでプロデビュー。１０日後の千葉戦ではプロ初得点を決め、Ｊ２の最年少得点記録（１６歳５ヶ月５日）を更新した。高い技術を誇り、今季はリーグ戦２１試合で８得点２アシストを記録。Ｊ１を経由せずに海を渡る。

フランクフルトではＵ―２１のチームで主にプレーすることになる。同チームは日本代表ＭＦ堂安律が在籍しており、１８日にはＤＦ小杉啓太（１９）の加入も発表。下部組織のコーチを務める長谷部誠さんのもと、ともにプレーすることになる。クラブの公式サイトによると、スポーツダイレクターのティモ・ハルドゥング氏は「神代慶人は、若くしてシニアでのサッカーの経験を積んでいる、非常に才能のあるストライカー。ヨーロッパ、そしてブンデスリーガへのステップは大きなもの。だからこそ、まずは彼を慎重に育成し、適応させることに注力していきます」と語っている。