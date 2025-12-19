KID PHENOMENON、初のFCツアー完走。26年4月に7thシングルリリースが決定
KID PHENOMENONが自身初の単独FCツアー＜LIVE & FAN MEETING TOUR 2025 〜D7SCOVER〜＞の最終公演を福岡DRUM LOGOSで行なった。
本ツアーはオフィシャルモバイルファンクラブの会員を対象に、同行非会員の参加も可能なファンミーティングツアー。全国10ヶ所で開催された本公演に加え、追加公演12ヶ所の計22公演が行われた。2023年のデビュー以降初の単独イベントとあり、各地に多くのファンが足を運んだ。
そのツアー最終となった福岡公演で、メンバーからMCで新たにニューシングルがリリースされることが発表された。発売日は4月1日(水)、収録詳細などは追って発表となる。
KID PHENOMENONはメンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする平均年齢19歳の7人組ダンス＆ボーカルグループ。2026年はEXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが開催する2度目のソロツアー＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞全公演への帯同や、バンコクで行われるアジアで最大級の日本イベント ＜JAPAN EXPO THAILAND 2026＞への出演も決定している。
■7thシングル「タイトル未定」
2026年4月1日(水)発売
初回限定盤 SRCL-13614〜5 ￥2,500
通常盤 SRCL-13616 ￥1,500
■ライブ・イベント出演情報
＜NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025＞
2025年12月26日(金)ららアリーナ 東京ベイ
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37510/
＜SDGs推進 TGC しずおか＞
2026年1月10日(土)静岡県 ツインメッセ静岡 北館大展示場
https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2026/
＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞
2026年2月5日 宮城県 仙台サンプラザホール〜
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38740/
＜JAPAN EXPO THAILAND 2026＞
2月6〜8日開催 バンコク・セントラルワールド
https://www.japanexpothailand.com/
＜Tune Live 2026＞
2026年4月4日 豊洲PIT
http://tunelive.jp/
