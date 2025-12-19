KID PHENOMENONが自身初の単独FCツアー＜LIVE & FAN MEETING TOUR 2025 〜D7SCOVER〜＞の最終公演を福岡DRUM LOGOSで行なった。

本ツアーはオフィシャルモバイルファンクラブの会員を対象に、同行非会員の参加も可能なファンミーティングツアー。全国10ヶ所で開催された本公演に加え、追加公演12ヶ所の計22公演が行われた。2023年のデビュー以降初の単独イベントとあり、各地に多くのファンが足を運んだ。

そのツアー最終となった福岡公演で、メンバーからMCで新たにニューシングルがリリースされることが発表された。発売日は4月1日(水)、収録詳細などは追って発表となる。

KID PHENOMENONはメンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする平均年齢19歳の7人組ダンス＆ボーカルグループ。2026年はEXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが開催する2度目のソロツアー＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞全公演への帯同や、バンコクで行われるアジアで最大級の日本イベント ＜JAPAN EXPO THAILAND 2026＞への出演も決定している。

■7thシングル「タイトル未定」

2026年4月1日(水)発売

初回限定盤 SRCL-13614〜5 ￥2,500

通常盤 SRCL-13616 ￥1,500 予約はこちら

https://KIDPHENOMENON.lnk.to/7thSG_PKG

■ライブ・イベント出演情報 ＜NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025＞

2025年12月26日(金)ららアリーナ 東京ベイ

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37510/ ＜SDGs推進 TGC しずおか＞

2026年1月10日(土)静岡県 ツインメッセ静岡 北館大展示場

https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2026/ ＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞

2026年2月5日 宮城県 仙台サンプラザホール〜

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38740/ ＜JAPAN EXPO THAILAND 2026＞

2月6〜8日開催 バンコク・セントラルワールド

https://www.japanexpothailand.com/ ＜Tune Live 2026＞

2026年4月4日 豊洲PIT

http://tunelive.jp/