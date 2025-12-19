JYuno¡¢¡ØÄ¶½½Âå¡Ù¥Õ¥§¥¹¤ÇPopteen¡õyutori¤È¥³¥é¥Ü¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÈNO LABEL¡É¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÈäÏª¤Ø
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦JYuno¡Ê¥æ¥Î¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦COMTEC PORTBASE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØPopteen¡Ù¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Øyutori¡Ù¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Ado¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤¬ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ç½ªÎ»¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡¡JYuno¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò²»¤ä»í¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾º²Ú¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤ÆZÀ¤Âå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¡È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢Á´¤Æ¤Î¿ÍÃ£¤Ø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò²»³Ú¤ÈÉ½¸½¤Ë¾è¤»¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢JYuno¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤¹¤ë´¶À¡É¤È¡¢¡È¹¥¤¡É¤È¡È¼«Í³¡É¤ò¼´¤Ë·Ç¤²¤ëyutori¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Æ¡¼¥Þ¡ÈNO LABEL¡É¤¬ÃÂÀ¸¡£ÀÊÌ¤ä¥ë¡¼¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï¡¢ÁêÔÇÀ±²»¡¢ÀîÌîÌÀ°¦¡¢ÂåÅÄË¨²Ö¡¢ÅÚ²°Ø¹Íè¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢¸þ°æÎç°á¤éPopteen¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¡¢yutori¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØHTH¡Ù¡ØYounger Song¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£JYuno¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È´¶¾ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÈÂÎ¸³·¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¡É¤ò·Ç¤²¡¢½Ð±é¼Ô¤ÈÍè¾ì¼Ô¤¬¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡ØÄ¶½½Âå¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì´Ä¡£SNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ado¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤¬ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ç½ªÎ»¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡¡JYuno¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò²»¤ä»í¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¾º²Ú¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤ÆZÀ¤Âå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£¡È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢Á´¤Æ¤Î¿ÍÃ£¤Ø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò²»³Ú¤ÈÉ½¸½¤Ë¾è¤»¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï¡¢ÁêÔÇÀ±²»¡¢ÀîÌîÌÀ°¦¡¢ÂåÅÄË¨²Ö¡¢ÅÚ²°Ø¹Íè¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢¸þ°æÎç°á¤éPopteen¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¡¢yutori¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØHTH¡Ù¡ØYounger Song¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£JYuno¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È´¶¾ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡ÈÂÎ¸³·¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¡É¤ò·Ç¤²¡¢½Ð±é¼Ô¤ÈÍè¾ì¼Ô¤¬¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡ØÄ¶½½Âå¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì´Ä¡£SNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£