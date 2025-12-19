°½Ìî¹ä¡¡¼ç±é±Ç²è¤Ç¡È¤³¤¸¤é¤»ÃË¡ÉÇ®±é¡¡´ÑµÒ¤Ë¡ÖÊÑ¤ÊÃË¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¡Ê43¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¡Ê´ÆÆÄ¹Ó°æÀ²É§¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î¥º§·Ð¸³¤«¤é½÷À¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë°ìÊý¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿°½Ìî¤ÏµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©ÊÑ¤ÊÃË¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÌðÅº¡ÊÌòÌ¾¡Ë¤â´î¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¤¥¸¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¤Æ¡¢°¦¤Ç¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ºéÌí¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢Àè·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ºî¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤¬¿ÍÀ¸½é¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¡£¡Ö½éÆü¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î´ü´Ö¤¬ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£