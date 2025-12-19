【台北＝園田将嗣、竹内誠一郎】台北市の繁華街で１９日夕、男１人が商業施設の利用客を無差別に切りつける事件があり、男性２人が死亡、男女計４人が負傷した。

直前に、男は近くの地下鉄「台北駅」構内で発煙筒のようなものを投げ、止めようとした男性１人が死亡、男性１人が負傷した。警察によると、男はその後に建物から飛び降り、死亡した。

現地テレビの報道によると、男は繁華街の路上で発煙筒のようなものを投げた後、刃渡りの長い刃物を持って商業施設に向かい、出てきた買い物客らに襲いかかり、施設内に進入した。

記者が殺傷現場に駆けつけると、施設前には切りつけられた人の血痕が残っていた。居合わせた陳守溱さん（２９）は「男が刃物で切りつけ、辺りの人は悲鳴を上げて逃げ惑っていた」と声を震わせた。

警察当局などによると、男は２７歳で、同施設の６階から飛び降り、病院で死亡が確認された。複数の台湾メディアは、男が兵役逃れで指名手配されていたと報じた。

日本の対台湾窓口機関である日本台湾交流協会の台北事務所によると、二つの事件に日本人が巻き込まれたとの情報はない。